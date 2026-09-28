Κάθετος Διάδρομος και γεωτρήσεις από Chevron και ExxonMobil αλλάζουν επίπεδο την Ελλάδα – Τι λένε Παύλος Μαρινάκης και Τζέφρι Πάιατ

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, τοποθετήθηκε σχετικά με το ειδικό βάρος του Κάθετου Διαδρόμου, θέμα που ανέδειξε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο η πρέσβειρά των ΗΠΑ Γκίμπερλι Γκιλφόιλ φέρεται να δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι σε θέση να επιβάλλουν τη βούλησή τους σε κυβερνήσεις άλλων χωρών.

Ειδικότερα, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε τη σημασία της δραστηριότητας στην Ελλάδα κολοσσών των ΗΠΑ όπως η Chevron και η Exxon Mobil, ενώ θετικά σχόλια για τον Κάθετο Διάδρομο έκανε και ο Έντι Ζεμενίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Hellenic American Leadership Council (HALC).

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Η Ελλάδα ισχυροποιείται

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέδειξε τη γεωπολιτική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι οι σχετικές συμφωνίες είναι συμφωνίες που έχουν ένα τεράστιο ενεργειακό και όχι μόνο αποτύπωμά για την Ελλάδα.

Ο ίδιος πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Το γεγονός ότι θα έχουμε γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από 50 χρόνια. Το γεγονός ότι έρχονται εδώ κολοσσοί οι 2 μεγαλύτεροι κολοσσοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό από μόνο του αν δει κανείς και τη συζήτηση για τις νέες θέσεις εργασίας, για το πόσο ισχυροποιείται η Ελλάδα σε ενεργειακό επίπεδο, δίνει σε κάποιον να καταλάβει πόσο σημαντικά, πόσο σημαντικές εξελίξεις είναι για τη χώρα και προφανώς και ο Κάθετος Διάδρομος είναι σε αυτές τις μεγάλες κινήσεις, οι οποίες αλλάζουν επίπεδο την Ελλάδα. Τους λόγους τους εξήγησα στο συνάδελφό σας».

Σε συντονισμό με τη στρατηγική των ΗΠΑ

Ο Τζέδφρι Πάιατ μέσω ανάρτησης στο Χ ανέφερε πως υπάρχει αδιαμφισβήτητή στρατηγική και οικονομική λογική πίσω από τον Κάθετο Διάδρομο (στρατηγικό δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου που συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία) , ενώ εκτίμησε πως η συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας έχει ωφελήσει και τις δύο χώρες.

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«Όπως επεσήμανε ο Ζεμενίδης, και όπως υποστήριζα σθεναρά καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου στην Αθήνα καθώς και ως Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Ενεργειακών Πόρων – στηρίζοντας τις αμερικανικές εταιρείες σε κάθε τους βήμα – υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη στρατηγική και οικονομική λογική πίσω από τον Κάθετο Διάδρομο».

Ιδιαίτερη σημασία έδωσε στο ότι ο Κάθετος Διάδρομος ενισχύει την Ευρώπη μέσω μέσω της πλήρους σταδιακής κατάργησης του φυσικού αερίου, κάτι που επιδίωκε για καιρό η αμερικανική εξωτερική πολιτική και το έργο καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμο υπό το πρίσμα της εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία και των κλιμακούμενων ρωσικών υβριδικών επιθέσεων κατά της Ευρώπης.

Το ρεπορτάζ της WSJ μιλάει από μόνο του και είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι, όμως ας μη χάνουμε από τα μάτια μας τα οφέλη που έχουν προκύψει για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ από τη στενότερη ενεργειακή μας συνεργασία – σε ζητήματα που εκτείνονται από το LNG και την απολιγνιτοποίηση, μέχρι την αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες και τις περιφερειακές διασυνδέσεις».

Σε εγρήγορση Ουάσιγκτον, Βρυξέλλες και Αθήνα

Νωρίτερα, ο Έντι Ζεμενίδης, είχε αναρτήσει στο X σχόλιο σχετικά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, λέγοντας ότι υπονομεύει τα επιτεύγματα της εξωτερικής πολιτικής και προσθέτοντας πως Ουάσιγκτον, οι Βρυξέλλες και η Αθήνα οφείλουν να παραμείνουν σε εγρήγορση και να διασφαλίσουν ότι οι γεωπολιτικές και οι μακροπρόθεσμες οικονομικές παράμετροι θα βρίσκονται στο προσκήνιο.

«Από πλευράς ΗΠΑ, τόσο η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ όσο και στη συνέχεια η κυβέρνηση Μπάιντεν προέβησαν σε μείζονες κινήσεις για την αναβάθμιση αυτής της σχέσης, γεγονός που προσέλκυσε κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες. Το έπραξαν δε χωρίς να κατευθύνουν έργα προς οποιαδήποτε συγκεκριμένη ελληνική ή αμερικανική επιχείρηση.

Ο τρόπος λειτουργίας (modus operandi) που περιγράφεται σε αυτό το δημοσίευμα υπονομεύει αυτό που έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο επίτευγμα για την εξωτερική πολιτική — τη διμερή σχέση και τη μετεξέλιξη της Ελλάδας από «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης σε βασικό γεωπολιτικό παράγοντα σε πολλαπλές περιοχές. Το Great Sea Interconnector, τα FSRU στην Ελλάδα — όλα διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στη διασφάλιση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης από κακόβουλους δρώντες και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος αποτελούν στρατηγικά σημεία σύγκλισης, αλλά μην απατάστε: ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων εκτυλίσσεται σε αυτά ακριβώς τα πεδία δράσης. Προς τιμήν της, η κυβέρνηση του Έλληνα Πρωθυπουργού έχει σταθερά θέσει σε προτεραιότητα την ενεργειακή διπλωματία και έχει εργαστεί για τη δημιουργία περισσότερων επιλογών με σκοπό την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Η Ουάσιγκτον, οι Βρυξέλλες και η Αθήνα οφείλουν να παραμείνουν σε εγρήγορση και να διασφαλίσουν ότι οι γεωπολιτικές και οι μακροπρόθεσμες οικονομικές παράμετροι θα βρίσκονται στο προσκήνιο, καθορίζοντας ποια έργα θα ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα και ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτά. Οτιδήποτε λιγότερο συνιστά γεωστρατηγικό παράπτωμα».