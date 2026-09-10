Μακρο-οικονομία

Μείωση 1,2% της βιομηχανικής παραγωγής τον Ιούλιο – Αύξηση 1,9% της παραγωγής στη μεταποίηση

Ποιες είναι οι μεταβολές που οδήγησαν στην μείωση σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
Engineer or technician inspection maintenance industrial facility system of operations HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), chemical processing, or clean energy automated industrial settings.
Φωτογραφία iStock
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Μείωση 1,2% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Ιούλιο φέτος, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ που ανακοίνωσε ότι η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε 1,9%.

Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση 1,2% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025. Μικρότερη μείωση 0,5% είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024,σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Οι σημαντικές μεταβολές

Από τη μείωση:

  • Κατά 12,4% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
  • Κατά 4% του δείκτη παροχής νερού
  • Κατά 3,5% του δείκτη ορυχείων- λατομείων

Από την αύξηση:

  • Κατά 1,9% του δείκτη μεταποίησης. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

Σε μέσα επίπεδα το 7μηνο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουλίου 2025, την ίδια στιγμή που ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,7% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026.

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Μακρο-οικονομία
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