Μείωση 1,2% της βιομηχανικής παραγωγής τον Ιούλιο – Αύξηση 1,9% της παραγωγής στη μεταποίηση

Μείωση 1,2% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Ιούλιο φέτος, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ που ανακοίνωσε ότι η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε 1,9%.

Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση 1,2% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025. Μικρότερη μείωση 0,5% είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024,σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

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Οι σημαντικές μεταβολές

Από τη μείωση:

Κατά 12,4% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

Κατά 4% του δείκτη παροχής νερού

Κατά 3,5% του δείκτη ορυχείων- λατομείων

Από την αύξηση:

Κατά 1,9% του δείκτη μεταποίησης. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

Σε μέσα επίπεδα το 7μηνο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουλίου 2025, την ίδια στιγμή που ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,7% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026.