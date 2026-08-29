ΔΕΘ: Τι ζητά ο κόσμος της αγοράς – Οι 120 δόσεις, οι φόροι και το κόστος στο επίκεντρο

Με κοινό παρονομαστή τη μείωση των επιβαρύνσεων, την ενίσχυση της ρευστότητας και τη δημιουργία ενός πιο σταθερού περιβάλλοντος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσέρχεται ο κόσμος της αγοράς στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Ενόψει των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ, εμπορικοί σύλλογοι, επιμελητήρια και εκπρόσωποι του εμπορίου έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για περισσότερη ρευστότητα και μικρότερες επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις.

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Ζητούν λύσεις για τις συσσωρευμένες οφειλές και χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, αλλά και παρεμβάσεις στη φορολογία, τις ασφαλιστικές εισφορές, το ενεργειακό κόστος και τις τραπεζικές χρεώσεις. Παράλληλα, επαναφέρουν το αίτημα για ένα πιο σταθερό φορολογικό πλαίσιο, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να προγραμματίζουν επενδύσεις και προσλήψεις χωρίς συνεχείς αλλαγές.

Τι ζητά η αγορά για φόρους, οφειλές και ρευστότητα

Στο μέτωπο των οφειλών, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) ζητά τη διεύρυνση της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120, την εφαρμογή της πάγιας ρύθμισης σε έως 48 δόσεις και τη δυνατότητα επανένταξης επιχειρήσεων που έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ) κινείται στην ίδια κατεύθυνση, ζητώντας οριζόντια ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις προς την ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ, αλλά και τη δημιουργία ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού. Στις προτάσεις του περιλαμβάνεται ακόμη η δυνατότητα επανένταξης επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς και η ουσιαστική πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

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Ανάλογη κατεύθυνση ακολουθεί και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς (ΕΣΠ), ο οποίος ζητά νέα ρύθμιση οφειλών και έναν λειτουργικό ακατάσχετο επιχειρηματικό λογαριασμό. Παράλληλα, θέτει στο τραπέζι τη μείωση του κόστους των τραπεζικών συναλλαγών και της ψηφιακής συμμόρφωσης, την ενίσχυση της πρόσβασης των μικρομεσαίων στη χρηματοδότηση και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού απέναντι στις μεγάλες διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Στο φορολογικό πεδίο, ένα από τα πιο έντονα κοινά αιτήματα αφορά την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των μικρών επιχειρήσεων. Ο ΕΣΑ ζητά την εξαίρεση των ατομικών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και την κατάργηση της προκαταβολής φόρου.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) ζητά επίσης την εξαίρεση του λιανικού εμπορίου από την τεκμαρτή φορολόγηση, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και την εξομοίωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μεταξύ νομικών και φυσικών προσώπων. Παράλληλα, προτείνει περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα το 2027, με στόχο το συνολικό μη μισθολογικό κόστος να υποχωρήσει στο 30% έως το 2030.

Στο ίδιο μέτωπο κινείται και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης (ΟΕΕΘ), η οποία ζητά την κατάργηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για τις ατομικές επιχειρήσεις και φορολόγηση με βάση τα πραγματικά λογιστικά αποτελέσματα. Προτείνει ακόμη μείωση της προκαταβολής φόρου για τις μικρές επιχειρήσεις, πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες και αφορολόγητο αποθεματικό επανεπένδυσης για τις μικρές επιχειρήσεις.

Η ΟΕΕΘ ζητά ακόμη αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ από τις 10.000 στις 30.000 ευρώ, καθώς και μονιμοποίηση του συντελεστή ΦΠΑ 13% στην εστίαση για καφέ, μη αλκοολούχα ποτά και ροφήματα, ανεξάρτητα από το αν καταναλώνονται εντός ή εκτός καταστήματος. Παράλληλα, ζητά σταθερό φορολογικό πλαίσιο τουλάχιστον πενταετίας για τις μικρές επιχειρήσεις.

Η χρηματοδότηση αποτελεί έναν ακόμη βασικό άξονα των προτάσεων. Η ΕΣΕΕ ζητά ειδικά δανειακά προϊόντα μόνιμου χαρακτήρα, μικροχρηματοδοτήσεις με χαμηλό επιτόκιο, εγγυοδοτικά εργαλεία και αναβάθμιση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ώστε να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ζητά επίσης ισότιμη συμμετοχή του εμπορίου στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, με έμφαση στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό.

Ο ΕΣΑ ζητά από την πλευρά του ουσιαστική πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ ο ΕΣΠ συνδέει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση με την ανάγκη μείωσης του κόστους των τραπεζικών συναλλαγών.

Μείωση του κόστους και κίνητρα για επενδύσεις

Στο κόστος λειτουργίας, οι φορείς της αγοράς ζητούν παρεμβάσεις που να περιορίζουν τις επιβαρύνσεις στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Ενέργεια, ενοίκια, μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, τραπεζικές χρεώσεις αλλά και το κόστος της ψηφιακής συμμόρφωσης βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η ΟΕΕΘ ζητά νέα μείωση του μη μισθολογικού κόστους για τις μικρές επιχειρήσεις, με προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 10 εργαζομένους, καθώς και ειδική μείωση των εργοδοτικών εισφορών για νέες προσλήψεις κατά τα δύο πρώτα έτη απασχόλησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) έχει καταθέσει ένα ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων, το οποίο περιλαμβάνει φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, ενίσχυση της χρηματοδότησης και της ρευστότητας, μείωση του ενεργειακού κόστους και μέτρα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Το Επιμελητήριο έχει υπολογίσει το μικτό δημοσιονομικό αποτύπωμα των προτάσεών του σε περίπου 700 εκατ. ευρώ και το καθαρό σε περίπου 400 εκατ. ευρώ μετά τις αναμενόμενες θετικές αποδόσεις.

Στο θέμα της επαγγελματικής στέγης, ο ΕΣΑ ζητά επαγγελματικές μισθώσεις διάρκειας 6+3 ετών για τους συνεπείς μισθωτές, ενώ το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) ζητά ισχυρότερο πλαίσιο προστασίας των επαγγελματικών μισθώσεων, αιτήματα που συνδέονται άμεσα με το κόστος λειτουργίας και τη δυνατότητα των εμπορικών επιχειρήσεων να διατηρούν τη δραστηριότητά τους.

Το ΕΕΘ δίνει παράλληλα ιδιαίτερο βάρος στην αναπτυξιακή πορεία της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Ζητά ειδικό αναπτυξιακό πλαίσιο για την περιοχή, με φορολογικά, ασφαλιστικά και επενδυτικά κίνητρα, ενώ θέτει και ζητήματα που αφορούν τις υποδομές και την ανταγωνιστικότητα της περιοχής. Στις προτάσεις του περιλαμβάνονται επίσης νέα ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις, βελτίωση της ρύθμισης των 72 δόσεων και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του ιδιωτικού χρέους.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) έχει θέσει πέντε βασικές διεκδικήσεις, με αιχμή τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 120 δόσεις, τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου από το 80% στο 40% και τον υπολογισμό της με βάση τις πραγματικές προβλέψεις κερδών της επιχείρησης για την επόμενη χρονιά. Ζητά επίσης συμψηφισμό οφειλών του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, μείωση των εργοδοτικών εισφορών και φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις, με υπεραποσβέσεις έως 200% για μηχανολογικό εξοπλισμό, ψηφιακό μετασχηματισμό και τεχνητή νοημοσύνη.

Η ΕΣΕΕ δίνει παράλληλα ιδιαίτερο βάρος στη νησιωτική οικονομία, στο ενεργειακό κόστος και στην ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του εμπορίου, ενώ ζητά ισότιμη πρόσβαση των εμπορικών επιχειρήσεων στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Το κοινό μήνυμα

Παρά τις επιμέρους διαφορές, τα αιτήματα των φορέων συγκλίνουν σε βασικούς άξονες: ρυθμίσεις οφειλών, χαμηλότερη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση, αλλαγή του πλαισίου της τεκμαρτής φορολόγησης, ενίσχυση της ρευστότητας και ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Κοινό ζητούμενο αποτελεί η μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, από την ενέργεια και τις τραπεζικές χρεώσεις έως το μη μισθολογικό κόστος και την επαγγελματική στέγη.

Το μήνυμα που μεταφέρουν στην κυβέρνηση ενόψει της 90ής ΔΕΘ είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερο διαθέσιμο χώρο για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους και να επενδύσουν.

Οι διαφορετικές προτάσεις των εμπορικών συλλόγων και των επιμελητηρίων «συναντώνται» στα αιτήματα για λιγότερες επιβαρύνσεις, περισσότερη ρευστότητα και ένα σταθερότερο οικονομικό περιβάλλον για την αγορά.