ΕΕ: Οι εμπορικές πτήσεις ανήλθαν σε 6,9 εκατ. το 2025 – Στις κορυφαίες θέσεις το «Ελ. Βενιζέλος»

Η ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά συνέχισε την ανοδική της πορεία το 2025, με τον αριθμό των εμπορικών πτήσεων στην ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση) να φτάνει τα 6,9 εκατομμύρια, από 6,7 εκατομμύρια το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.
Η αύξηση ανήλθε σε 3,8% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ανάκαμψη των αερομεταφορών μετά την πανδημία.
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Η ανοδική τάση στον αριθμό των πτήσεων εντός ΕΕ καταγράφεται σταθερά από το 2021, με τα μεγέθη του 2025 να προσεγγίζουν πλέον τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί στην αγορά πριν από την πανδημία. Συγκεκριμένα, το 2019 είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 7 εκατομμύρια εμπορικές πτήσεις στην ΕΕ, γεγονός που δείχνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά αερομεταφορών βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην πλήρη επιστροφή της στα προ πανδημίας επίπεδα.
Από το σύνολο των πτήσεων του 2025, το 8,5% αφορούσε μη προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις, δηλαδή ναυλωμένες και άλλες ειδικές πτήσεις. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη σημαντική δραστηριότητα που συνεχίζει να καταγράφεται στον ευρωπαϊκό αεροπορικό κλάδο.
Σημαντική είναι η θέση της Αθήνας στον ευρωπαϊκό χάρτη των αερομεταφορών. Το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των 10 αεροδρομίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη εμπορική κίνηση, ενισχύοντας τον ρόλο της Αθήνας στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές.
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Η μεγαλύτερη δραστηριότητα στις μη προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις καταγράφηκε κατά τους θερινούς μήνες. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 648.707 πτήσεις, με το 11,2% να αφορά μη προγραμματισμένες, ενώ τον Ιούλιο οι συνολικές πτήσεις ανήλθαν σε 690.855, με το αντίστοιχο ποσοστό να διαμορφώνεται στο 12,3%. Τον Αύγουστο, οι πτήσεις έφτασαν τις 693.046, εκ των οποίων το 11,4% ήταν μη προγραμματισμένες.
Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς τον αριθμό των εμπορικών πτήσεων το 2025 βρέθηκε το Schiphol του Άμστερνταμ, με συνολικά 488.000 πτήσεις, προγραμματισμένες και μη. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Charles de Gaulle του Παρισιού, με 476.000 πτήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το αεροδρόμιο Φρανκφούρτης/Μάιν, με 457.000 πτήσεις.