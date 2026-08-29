ΕΕ: Οι εμπορικές πτήσεις ανήλθαν σε 6,9 εκατ. το 2025 – Στις κορυφαίες θέσεις το «Ελ. Βενιζέλος»

Η ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά συνέχισε την ανοδική της πορεία το 2025, με τον αριθμό των εμπορικών πτήσεων στην ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση) να φτάνει τα 6,9 εκατομμύρια, από 6,7 εκατομμύρια το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Η αύξηση ανήλθε σε 3,8% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ανάκαμψη των αερομεταφορών μετά την πανδημία.

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Η ανοδική τάση στον αριθμό των πτήσεων εντός ΕΕ καταγράφεται σταθερά από το 2021, με τα μεγέθη του 2025 να προσεγγίζουν πλέον τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί στην αγορά πριν από την πανδημία. Συγκεκριμένα, το 2019 είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 7 εκατομμύρια εμπορικές πτήσεις στην ΕΕ, γεγονός που δείχνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά αερομεταφορών βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην πλήρη επιστροφή της στα προ πανδημίας επίπεδα.

Από το σύνολο των πτήσεων του 2025, το 8,5% αφορούσε μη προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις, δηλαδή ναυλωμένες και άλλες ειδικές πτήσεις. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη σημαντική δραστηριότητα που συνεχίζει να καταγράφεται στον ευρωπαϊκό αεροπορικό κλάδο.