Μειωμένες τιμές έως 30% στα σούπερ μάρκετ από Δευτέρα σε 1.660 κωδικούς – Τα βλέμματα στην επιδότηση για ντίζελ

Από τη Δευτέρα τίθενται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με στόχο να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας.

Η λίστα των προϊόντων που καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ των παραγόντων της αγοράς και του υπουργείου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Παράλληλα, αναμένεται η ανακοίνωση για την παράταση της κυβερνητικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.

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Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τις νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 1.500 κωδικούς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η λίστα έχει διευρυνθεί περαιτέρω. Οι κωδικοί αγγίζουν τους 1.660, ενώ οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5% έως 30%.

Στα ράφια θα υπάρχει ειδική σήμανση, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα στα οποία εφαρμόζονται οι μειωμένες τιμές. Παράλληλα, θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της πλατφόρμας για τα προϊόντα στα οποία θα ισχύσουν από τη Δευτέρα οι χαμηλότερες τιμές και για το ποσό που αφορά κάθε προϊόν.

Οι αλυσίδες λιανεμπορίου καταρτίζουν τις σχετικές λίστες με τα επιπλέον ποσοστά έκπτωσης που θα εφαρμόσουν στα προϊόντα, με τα ποσοστά να διαφέρουν από αλυσίδα σε αλυσίδα λόγω του ανταγωνισμού. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να συνεχίσουν την προσεκτική έρευνα αγοράς, ώστε να εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες προσφορές.

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Παράλληλα, σήμερα (29.8.2026) αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ), όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος,

Ο υπουργός ανέφερε ότι έχει συζητήσει το θέμα με τον πρωθυπουργό και αναμένει την ανακοίνωση της παράτασης. Ωστόσο, όπως σημείωσε, δεν είναι ακόμη γνωστό το διάστημα για το οποίο θα δοθεί η παράταση, καθώς όλα εξαρτώνται από τις διεθνείς εξελίξεις και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τα βλέμματα πολιτών και επιχειρήσεων στρέφονται στο αν τα διυλιστήρια θα διατηρήσουν την έκπτωση που ισχύει εδώ και δύο μήνες, ύψους 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο ντίζελ.