Πετρέλαιο: Εβδομαδιαία «ανάσα» λόγω μείωσης τιμών, αλλά οι πιέσεις εντείνονται

Με μειωμένες τιμές ολοκλήρωσε την εβδομάδα το πετρέλαιο, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ περιόρισαν μέρος των ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά.

Ωστόσο, παρά τη μείωση στις τιμές του πετρελαίου, οι αγορές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμος παράγοντας για την παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ παρά την προσπάθεια του Πακιστάν οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν δείχνουν να έρχονται πιο κοντά.

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Το Brent διαμορφώθηκε στα 88,29 δολάρια ανά βαρέλι την Παρασκευή (28.8.2026), έχοντας μειωθεί κατά 0,26% από την προηγούμενη συνεδρίαση. Σε εβδομαδιαία βάση, η μείωση των τιμών του Brent ξεπέρασε το 5%.

Η εικόνα στις αγορές πετρελαίου συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη βελτίωση των ροών από τον Περσικό Κόλπο. Σύμφωνα με εκτίμηση της Goldman Sachs, οι εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή έχουν αυξηθεί στα 15-16 εκατ. βαρέλια ημερησίως, από μόλις 5-6 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο. Παρά τη σημαντική βελτίωση, οι ροές παραμένουν χαμηλότερα από τα 22-24 εκατ. βαρέλια ημερησίως πριν από τη σύγκρουση.

Η αύξηση των εξαγωγών περιορίζει τις ανησυχίες για την προσφορά, καθώς οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ εμφανίζουν σημάδια βελτίωσης, ενώ παράλληλα εξετάζεται ο προτεινόμενος διάδρομος Ιράν-Ομάν. Από το Ορμούζ διερχόταν πριν από την κρίση περίπου το 20% της παγκόσμιας ενέργειας, γεγονός που καθιστά την περιοχή κρίσιμο παράγοντα για την πορεία των διεθνών τιμών.

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Ιράν και Ομάν συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο κατανομής των εσόδων από το Στενό, με την Τεχεράνη ωστόσο να ξεκαθαρίζει ότι η συμφωνία δεν σημαίνει άμεσο άνοιγμα του Ορμούζ. Η εξέλιξη ενισχύει τις προσδοκίες για σταδιακή βελτίωση των ενεργειακών ροών, χωρίς όμως να σημαίνει ότι η κατάσταση έχει επιστρέψει στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση.

To «αίνιγμα» της αποκλιμάκωσης και η Ουκρανία

Την ίδια ώρα, οι προσδοκίες για διπλωματική αποκλιμάκωση παραμένουν περιορισμένες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ έχει διαμηνύσει στους διαμεσολαβητές ότι δεν προτίθεται να επαναφέρει τους όρους μιας προκαταρκτικής συμφωνίας με το Ιράν τον Ιούνιο, η οποία στη συνέχεια κατέρρευσε. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τις προσδοκίες για άμεση συμφωνία, διατηρώντας έναν σημαντικό γεωπολιτικό παράγοντα κινδύνου για την αγορά πετρελαίου.

Παράλληλα, οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς οι επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές δημιουργούν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η αύξηση των ροών από τον Περσικό Κόλπο έχει συμβάλει ώστε οι τιμές να παραμένουν κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, οι δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, σχετικά με την ανάγκη αντιμετώπισης του πληθωρισμού και το ενδεχόμενο υψηλότερων επιτοκίων άσκησαν επίσης πιέσεις στις τιμές του αργού. Η εξέλιξη αυτή προστέθηκε στους παράγοντες που επηρέασαν την πορεία του πετρελαίου κατά την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας.