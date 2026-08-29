Στα κίτρινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος στράφηκαν οι καταναλωτές μετά τη νέα ενεργειακή κρίση.

Νέες συνθήκες δημιούργησε στην εγχώρια αγορά λιανικής ηλεκτρικού ρεύματος η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κάτι που αποτυπώνεται και στα τιμολόγια.

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Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης (τέλη Φεβρουαρίου), παρατηρήθηκε μια στροφή των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος προς τα κίτρινα – μεταβλητά – προϊόντα.

Πιο αναλυτικά, τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, συνεχιζόταν ακόμα η φυγή από τα πράσινα-ρυθμιζόμενα προς τα μπλε-σταθερά τιμολόγια.

Στη συνέχεια, το Μάιο και Ιούνιο το μερίδιο των σταθερών έμεινε σχετικά αμετάβλητο, τα πράσινα συνέχιζαν να χάνουν και ωφελημένα βγήκαν τα κίτρινα.

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Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, η εικόνα κατά το α’ εξάμηνο είχε ως εξής: