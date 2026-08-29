Στα κίτρινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος στράφηκαν οι καταναλωτές μετά τη νέα ενεργειακή κρίση.
Νέες συνθήκες δημιούργησε στην εγχώρια αγορά λιανικής ηλεκτρικού ρεύματος η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κάτι που αποτυπώνεται και στα τιμολόγια.
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Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης (τέλη Φεβρουαρίου), παρατηρήθηκε μια στροφή των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος προς τα κίτρινα – μεταβλητά – προϊόντα.
Πιο αναλυτικά, τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, συνεχιζόταν ακόμα η φυγή από τα πράσινα-ρυθμιζόμενα προς τα μπλε-σταθερά τιμολόγια.
Στη συνέχεια, το Μάιο και Ιούνιο το μερίδιο των σταθερών έμεινε σχετικά αμετάβλητο, τα πράσινα συνέχιζαν να χάνουν και ωφελημένα βγήκαν τα κίτρινα.
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Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, η εικόνα κατά το α’ εξάμηνο είχε ως εξής:
Παράλληλα, αξίζει να σημειώσουμε ότι τα νέα πορτοκαλί ή δυναμικά προϊόντα συνεχίζουν να αφήνουν εντελώς αδιάφορους τους οικιακούς καταναλωτές. Όπως φαίνεται στον πίνακα, μόλις 15 πελάτες σε όλη τη χώρα τα έχουν επιλέξει.
Στην περίπτωση των επαγγελματικών τιμολογίων ρεύματος, η τάση είναι η ίδια όπως στα οικιακά. Η διαφορά είναι ότι τα σταθερά έχουν ένα μικρότερο μερίδιο που έφτασε το 25,42% τον Ιούνιο, έναντι 31,62% στα οικιακά. Αντίστοιχα, τα κίτρινα χαίρουν περισσότερης εκτίμησης με 18,38% έναντι 15,21% στα νοικοκυριά, όπως και τα πράσινα με 53,19% έναντι 53,17%.
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Ο λόγος πίσω από τη στροφή των καταναλωτών προς τα κίτρινα έχει να κάνει με το γεγονός ότι τον περασμένο χειμώνα αποδείχτηκαν εν τέλει φθηνότερα από τα υπόλοιπα. Βεβαίως, αυτό είναι κάτι που ο καταναλωτής δεν μπορεί να το γνωρίζει εκ των προτέρων, όπως δηλαδή την τιμή που θα πληρώσει με ένα σταθερό τιμολόγιο.
Παράλληλα, μέσα στο φετινό έτος ανέβηκαν αισθητά οι τιμές στα σταθερά προϊόντα, καθιστώντας τα λιγότερο ανταγωνιστικά σε σχέση με πέρυσι. Ενδεικτικά, το 2025 έβρισκε κανείς μπλε τιμολόγιο ακόμα και στα 9 λεπτά την κιλοβατώρα, ενώ πλέον ξεκινούν από κοντά στα 11 λεπτά και μεσοσταθμικά βρίσκονται ακόμα ψηλότερα.