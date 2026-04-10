Διαθέσιμα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος κάτω από 15 σεντς – Επανεκκίνηση της παραγωγής πετρελαίου στον Πρίνο

Κάτω από το όριο των 15 σεντς ανά κιλοβατώρα, επίπεδο στο οποίο στόχευαν οι επιδοτήσεις της περιόδου 2022-2023, βρίσκονται τον Απρίλιο 11 σταθερά («μπλε») τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και τρία «πράσινα», μεταξύ των οποίων και της ΔΕΗ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής και το εργαλείο καταγραφής της λιανικής αγοράς energycost.gr.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Τσάφο, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος ανησυχίας για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και τα τιμολόγια, καθώς στη χονδρική αγορά κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Πηγές της αγοράς εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες για την πορεία των τιμών, μετά τη συμφωνία εκεχειρίας στον Κόλπο. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι οι ζημιές σε ενεργειακές υποδομές κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών δεν μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα, ενώ υπογραμμίζουν πως πέρα από την εκεχειρία απαιτείται και μια μόνιμη συμφωνία στην περιοχή για τη σταθεροποίηση της κατάστασης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, βασικές αιτίες για τη σχετική έως τώρα συγκράτηση των τιμών του ρεύματος είναι:

Οι χαμηλότερες -σε σύγκριση με τις διεθνείς τιμές των υγρών καυσίμων- αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου οι οποίες κυμαίνονταν στις αρχές Απριλίου στα 40 – 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στο επίπεδο που βρίσκονταν και κατά τη χειμερινή περίοδο 2024-2025, ενώ κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης το 2022 είχαν φθάσει μέχρι και στα 250 ευρώ.

Η αυξημένη συμμετοχή των υδροηλεκτρικών στο ενεργειακό μείγμα λόγω των ευνοϊκών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις) το χειμώνα.

Η προσθήκη μονάδων ΑΠΕ στο παραγωγικό δυναμικό που οδηγεί σε περαιτέρω συγκράτηση των τιμών.

Σε επίπεδο λιανικής ρόλο έπαιξε και η αυτοσυγκράτηση της αγοράς κατά τον καθορισμό των τιμολογίων του Απριλίου.

Η αύξηση των διεθνών τιμών του αργού το προηγούμενο διάστημα είχε πάντως και μια θετική συνέπεια για τη χώρα: την αναζωογόνηση της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων του Πρίνου η οποία ύστερα από διακοπή 9 μηνών περίπου, ξεκίνησε και πάλι τον Φεβρουάριο.

Η παραγωγή της Energean από τα κοιτάσματα Πρίνος, Β.Πρίνος και Έψιλον κινείται στο επίπεδο των 1000 βαρελιών ημερησίως και στόχος είναι να αυξηθεί στα 1500. Τα βέβαιωμένα αποθέματα στην περιοχή είναι 40 εκατ. Βαρέλια, η άντληση των οποίων αντιμετωπίζει πάντως την πρόκληση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.