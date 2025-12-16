Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Διευρυμένα όρια για ανακαινίσεις, «φρένο» στη βραχυχρόνια μίσθωση, ιδιωτικές επενδύσεις για προσιτές κατοικίες – Τα 6 επιπλέον μέτρα κατά της στεγαστικής κρίσης

Το Στεγαστικό είναι από τις κύριες προτεραιότητες του Προϋπολογισμού, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων αλλά και ως τομέας που απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών
Πολυκατοικίες
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Απάντηση στη στεγαστική κρίση επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με πλέγμα παρεμβάσεων για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων και προσιτών κατοικιών στην αγορά, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής κατά την τελευταία ημέρα συζήτησης επί του Προϋπολογισμού 2026.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε επιπλέον 6 μέτρα κατά της στεγαστικής κτίσης, τα οποία προστίθενται στη φαρέτρα των παρεμβάσεων και προγραμμάτων τα οποία ήδη «τρέχουν». Γνώμονας είναι να πέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες κατοικίες στην αγορά ακινήτων, έτσι ώστε να αυξηθεί η προσφορά και να πέσουν οι τιμές σε επίπεδα που θα είναι ανεκτά από τους πολίτες. Άλλωστε, όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός, το Στεγαστικό είναι από τις κύριες προτεραιότητες του Προϋπολογισμού, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων αλλά και ως τομέας που απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δρομολογούνται τα εξής μέτρα:

  • Ένα γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών το οποίο θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της – 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο θα ανέρχεται σε 35.000 ευρώ για κάθε ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.
  • Στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.
  • Προωθούνται τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.
  • Παράλληλα θα εφαρμοστούν νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση καθώς οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης – Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.
  • Δρομολογείται νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά.
  • Τέλος, θα ακολουθήσει πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου.
