Διευρυμένα όρια για ανακαινίσεις, «φρένο» στη βραχυχρόνια μίσθωση, ιδιωτικές επενδύσεις για προσιτές κατοικίες – Τα 6 επιπλέον μέτρα κατά της στεγαστικής κρίσης

Απάντηση στη στεγαστική κρίση επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με πλέγμα παρεμβάσεων για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων και προσιτών κατοικιών στην αγορά, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής κατά την τελευταία ημέρα συζήτησης επί του Προϋπολογισμού 2026.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε επιπλέον 6 μέτρα κατά της στεγαστικής κτίσης, τα οποία προστίθενται στη φαρέτρα των παρεμβάσεων και προγραμμάτων τα οποία ήδη «τρέχουν». Γνώμονας είναι να πέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες κατοικίες στην αγορά ακινήτων, έτσι ώστε να αυξηθεί η προσφορά και να πέσουν οι τιμές σε επίπεδα που θα είναι ανεκτά από τους πολίτες. Άλλωστε, όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός, το Στεγαστικό είναι από τις κύριες προτεραιότητες του Προϋπολογισμού, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων αλλά και ως τομέας που απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δρομολογούνται τα εξής μέτρα: