Παπασταύρου: Οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής

Έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα οι ερευνητικές γεωτρήσεις πρόκειται να ξαναρχίσουν στο Ιόνιο, ενώ νέες σεισμικές έρευνες σχεδιάζονται σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Ο Παπασταύρου χαρακτήρισε τη σύμβαση για γεωτρήσεις για το Οικόπεδο 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο ως ιστορικό ορόσημο για την Ελλάδα, ενώ υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση υπεγράφη τον Απρίλιο μεταξύ της Energean, ως διαχειρίστριας της κοινοπραξίας ExxonMobil, Energean και HELLENiQ ENERGY, και της Stena Drilling.

Ενεργειακή μετάβαση

Η υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2027, ενώ ο υπουργός Ενέργειας τόνισε ότι η αξιοποίηση εγχώριων πόρων δεν συνιστά απομάκρυνση από την ενεργειακή μετάβαση, αλλά μέρος μιας ρεαλιστικής προσέγγισης που μπορεί να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια, στη μείωση της εξάρτησης και στην οικονομική ανάπτυξη κατά τη μεταβατική περίοδο.

Ο Σταύρος Παπασταύρου, σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στο Atlantic Council, στο πλαίσιο της σειράς Global Energy Agenda. επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει μειώσει δραστικά την εξάρτησή της από τον λιγνίτη, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν πλέον κεντρικό πυλώνα, καλύπτοντας πάνω από το 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η ενεργειακή μετάβαση είναι αναγκαία, αλλά πρέπει να είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη και ταυτόχρονα οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη.

Οι 4 βασικοί άξονες

Ο Έλληνας υπουργός παρουσίασε στο άρθρο τέσσερις βασικούς άξονες της ελληνικής ενεργειακής στρατηγικής:

Την επιτάχυνση των ερευνών για υδρογονάνθρακες

Τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και τον μετασχηματισμό του ενεργειακού μείγματος

Την προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου

Την ενίσχυση των περιφερειακών συνεργασιών, με ιδιαίτερη έμφαση στο σχήμα 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ)

Αναφερόμενος στον Κάθετο Διάδρομο, τον χαρακτηρίζει εμβληματική πρωτοβουλία που μετασχηματίζει την ενεργειακή αρχιτεκτονική της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με τον Σταύρο Παπασταύρου, η Ελλάδα έχει εξελιχθεί από τελικό σημείο εισαγωγής ενέργειας σε δυναμικό διαμετακομιστικό κόμβο, συμβάλλοντας στον στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, μέσω της αύξησης των εισαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, LNG, και της ενίσχυσης της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας.

Εκ νέου επιβεβαίωση του 3+1

Σημειώθηκε ακόμη ότι η πρωτοβουλία 3+1, η οποία επιβεβαιώθηκε εκ νέου κατά την συνάντηση του P-TEC στην Αθήνα, προωθεί την ανάπτυξη, την ενεργειακή ασφάλεια και την κοινή ευημερία, ενώ ενισχύει την περιφερειακή σταθερότητα και περιορίζει τα περιθώρια για μονομερείς ή αποσταθεροποιητικές ενέργειες.

Για το σχήμα 3+1, ο υπουργός τονίζει ότι η ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής σταθερότητας. Όπως αναφέρει, η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ προωθεί τον διάλογο, τις επενδύσεις και έργα κοινού ενδιαφέροντος, λειτουργώντας ως παράδειγμα του πώς η ενέργεια μπορεί να αποτελέσει καταλύτη συνεργασίας και όχι σύγκρουσης.

Κλείνοντας, ο Σταύρος Παπασταύρου υπογραμμίζει ότι στον 21ο αιώνα η ενέργεια είναι γεωπολιτική ισχύς και πως όποιος ελέγχει την ενέργειά του ελέγχει το πεπρωμένο του, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στο ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης ως μια χώρα που προσφέρει λύσεις.