Πιερρακάκης – Γιώτης: Η βιομηχανία τροφίμων είναι υποδομή εθνικής ασφάλειας, άδικα στοχοποιείται για την ακρίβεια

Υποδομή εθνικής ασφάλειας χαρακτήρισε τη βιομηχανία τροφίμων ο Κυριάκος Πιερρακάκης από τη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) όπου οι εκπρόσωποι του κλάδου επιχείρησαν αφενός να αναδείξουν τη συμβολή της βιομηχανίας στην ανάπτυξη και αφετέρου να την απενοχοποιήσουν για την ακρίβεια στα τρόφιμα.

Η βιομηχανία τροφίμων πραγματοποιεί κύκλο εργασιών 6,2 δισ. ευρώ, με 7,4 δισ. ευρώ εξαγωγές, όπως σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης αναφερόμενος επίσης στους 376.000 εργαζόμενους στον κλάδο και στις σημαντικές επενδύσεις του που ξεπερνούν τα 7 δισ. ευρώ, περίπου το 30% του συνόλου των επενδύσεων της ελληνικής μεταποίησης.

Ο κ. Πιερρακάκης εστίασε στο θέμα της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, ένα στοίχημα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και αναφέρθηκε ειδικότερα σε ορισμένα διαρθρωτικά σημεία συμφόρησης.

Ενέργεια: το ενεργειακό κόστος είναι υψηλότερο για την ελληνική βιομηχανία συγκριτικά με τον ανταγωνισμό σε άλλες οικονομίες όπως π.χ. στις ΗΠΑ. Απαιτείται πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή απάντηση, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη που αναφέρθηκε στη σημασία της ενεργειακής ένωσης. Πρώτες ύλες και κρίσιμες αλυσίδες αξίας: Η πανδημία και οι γεωπολιτικές εντάσεις έδειξαν πόσο ευάλωτες μπορούν να γίνουν οι αλυσίδες εφοδιασμού. Η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική της αυτονομία σε κρίσιμους τομείς. Ρυθμιστικό περιβάλλον: Υπάρχει ανάγκη απλοποίησης αλλά με ειδικό βάρος στα θέματα συμμόρφωσης. Από τη συσκευασία και τη σήμανση μέχρι τις υποχρεώσεις reporting και βιωσιμότητας, είναι σημαντικό οι κανόνες να παραμένουν εφαρμόσιμοι και λειτουργικοί στην πράξη. Πρόσβαση σε κεφάλαια: Η Ευρώπη διαθέτει σημαντικές αποταμιεύσεις αλλά δυσκολεύεται να διοχετεύσει κεφάλαια στην πραγματική οικονομία και τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Γι’ αυτό και αυτή η συζήτηση για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, ειδικά για τις μεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα βασίζονται κυρίως στον τραπεζικό δανεισμό.

Αυτές οι προκλήσεις απαιτούν συντονισμένες ευρωπαϊκές απαντήσεις, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, που τόνισε ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται απλώς στο δωμάτιο όταν αυτές οι συζητήσεις πραγματοποιούνται, κάθεται στο τραπέζι. Και κάθεται με πολύ μεγαλύτερο βάρος από ό,τι στο παρελθόν.

Σημείωσε ότι ζούμε σε εποχή που τα τρόφιμα είναι γεωπολιτικό ζήτημα, όπως έδειξαν οι κρίσεις, κάτι που για την Ελλάδα είναι πρόκληση και ευκαιρία ενώ τόνισε ότι η ελληνική βιομηχανία τροφίμων είναι υποδομή επισιτιστικής ασφάλειας.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στην πρόκληση για ψηφιακό μετασχηματισμό, ως μέσο και για αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και για την ανάγκη μεγαλύτερης κλίμακας και περισσότερων συνεργιών μεταξύ των επιχειρήσεων. Προέβλεψε δε ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε ακόμη περισσότερες συνεργασίες, στρατηγικές συμπράξεις και επιχειρηματικές συνέργειες στα τρόφιμα.

«Η ακρίβεια είναι ο εχθρός μας» λέει ο ΣΕΒΤ

Από την πλευρά του ο Ιωάννης Γιώτης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) ανέδειξε τις προκλήσεις για τον κλάδο ενώ τόνισε μεταξύ άλλων ότι αδίκως στοχοποιείται η βιομηχανία ενώ στέκεται στο πλευρό των ελληνικών νοικοκυριών.

Όπως είπε, η βιομηχανία απορρόφησε σημαντικά κόστη από τις ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες δίνοντας «μάχη», ενώ πριν από δύο χρόνια στοχοποιήθηκε ως υπεύθυνη για τις πληθωριστικές πιέσεις με επίκεντρο το ελαιόλαδο. Σήμερα φρέσκα φρούτα, κρέας και λαχανικά είναι που προκαλούν έκρηξη του πληθωρισμού και όχι τα τυποποιημένα προϊόντα που παράγει η βιομηχανία.

«Η ακρίβεια είναι ο χειρότερος εχθρός μας. Δεν τη θέλουμε, δεν την επιδιώκουμε», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Γιώτης.

Εξήγησε ότι η βιομηχανία λειτουργεί ήδη υπό πίεση λόγω των κρίσεων που προηγήθηκαν συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού ενώ πλέον είναι αντιμέτωπη με ελλείψεις πρώτων υλών, συσκευασιών και λιπασμάτων. Παράλληλα, μια σειρά άλλοι κίνδυνοι αναδύονται για την παραγωγή συγκεκριμένων αγαθών, σύμφωνα με τον κ. Γιώτη που τόνισε ότι παρόλαυτά ο κλάδος συνεχίζει να αναπτύσσεται και να επενδύσει κάνοντας ειδική αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόμο.