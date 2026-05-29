Μακρο-οικονομία

Πιερρακάκης: Δίχτυ προστασίας για την πρώτη κατοικία με Εξωδικαστικό και Φορέα Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Ο νέος φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο ενοίκιο ο χρεωμένος πολίτης θα μπορεί να μένει στο σπίτι του
Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης/ POOL PHOTO/ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ/EUROKINISSI
Έως το τέλος του φθινοπώρου θα έχει λειτουργήσει ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη.

Στο πλαίσιο ημερίδας με θέμα «Επενδύοντας στην αλλαγή: Η Κρήτη σε μετάβαση» του Economist σε συνεργασία με το powergame.gr, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε ότι αυτό το πολύπλοκο πρότζεκτ για την απόκτηση και επαναμίσθωση ακινήτων είναι στην τελική ευθεία, καθώς αναμένονται άμεσα οι δεσμευτικές προσφορές ενώ μαζί με τις παρεμβάσεις στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό δημιουργούν πλέγμα προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Εξήγησε ότι ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοίκιο, από 70 μέχρι 210 ευρώ, έως και 12 χρόνια, ο πραγματικά ευάλωτος πολίτης θα μπορεί να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περιόδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Έτσι δημιουργείται ένα πραγματικό δίκτυ προστασίας για τους ευάλωτους.

Σχετικά με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό σημείωσε ότι ήδη έχει μειωθεί το πλαίσιο του εύρους υπαγωγής από τα 10.000 στα 5.000 ευρώ ενώ με νέα παρέμβαση θα μπορεί ο πολίτης να ορίσει ο ίδιος την περίμετρο της προστασίας, να πει ότι θέλω να προστατεύσω μόνο την κυρία κατοικία μου και έτσι να πετύχει και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη μηνιαία δόση.

Δήλωσε δε χαρακτηριστικά ότι αν αυτά τα αθροίσει κανείς, αυτές οι δύο πολιτικές μαζί είναι το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του Νόμου Κατσέλη.

Ο υπουργός ανέφερε, επίσης, ότι κάτω από το 10% των πλειστηριασμών αφορούν σε κατοικίες και όχι μόνο πρώτες κατοικίες αλλά και δευτερεύουσες κατοικίες και εξοχικές κατοικίες. 

