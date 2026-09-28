ΑΑΔΕ: Μνημόνιο συνεργασίας με τις Βρετανικές Αρχές για καταπολέμηση λαθρεμπορίου και τελωνειακών απατών



Σε στρατηγική συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Βρετανίας προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο την καταπολέμηση του διασυνοριακού οικονομικού εγκλήματος, του λαθρεμπορίου και της τελωνειακής απάτης.

Η συμφωνία ανάμεσα στην ΑΑΔΕ και τις Αρχές τις Βρετανίας για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των τελωνειακών απατών προβλέπει, μεταξύ άλλων, συντονισμένες επιχειρήσεις, ανταλλαγή πληροφοριών και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για τον εντοπισμό ύποπτων φορτίων.

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Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με τη Φορολογική και Τελωνειακή Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου (HMRC), το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών (Home Office) και την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA)

Όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, η συμφωνία θέτει τις βάσεις για μακροπρόθεσμη συνεργασία, με βασικούς στόχους την αντιμετώπιση των τελωνειακών κινδύνων και τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κοινών δράσεων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, των τελωνειακών παραβάσεων και άλλων απειλών που απασχολούν τις ελληνικές και τις βρετανικές αρχές.

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Παράλληλα, προβλέπεται ανταλλαγή μεθοδολογιών και αξιοποίηση αναλυτικών δεδομένων και δεικτών κινδύνου, προκειμένου να εντοπίζονται ύποπτα φορτία χωρίς να δημιουργούνται εμπόδια στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μετατόπιση του ελεγκτικού βάρους προς τους εκ των υστέρων ελέγχους, καθώς και στην ενίσχυση των πιστοποιημένων οικονομικών φορέων (AEOs). Στόχος είναι και η προώθηση της οικειοθελούς συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις τελωνειακές υποχρεώσεις τους.

Η συμφωνία περιλαμβάνει ακόμη την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη χρήση μη επεμβατικών τεχνολογιών επιθεώρησης και συστημάτων ελέγχου φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση του σχετικού εξοπλισμού.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπονται επίσης κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανταλλαγές εμπειρογνωμόνων, ψηφιοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων για τα στελέχη των τελωνειακών υπηρεσιών.

Πιτσιλής: Η διεθνής συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας

Αναφερόμενος στην υπογραφή του Μνημονίου, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών και τελωνειακών αρχών για την αντιμετώπιση κινδύνων που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα.

Όπως δήλωσε: «Για τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές, η διεθνής συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα, ενώ οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις απαιτούν τη διαρκή προσαρμογή μας. Βλέπουμε στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου έναν εταίρο υψηλής εμπειρίας με τον οποίο μοιραζόμαστε κοινούς στόχους. Το Μνημόνιο που υπογράφουμε δεν αποτελεί το καταληκτικό σημείο μιας διαδικασίας, αλλά την αφετηρία μιας ουσιαστικής συνεργασίας που μεταφράζεται σε συγκεκριμένες κοινές δράσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και αμοιβαία οφέλη για την ασφάλεια και το εμπόριο».