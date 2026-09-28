Η Λαγκάρντ προτείνει «μετρημένη αντίδραση» για την καταπολέμηση του πληθωρισμού

Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων αναμένεται να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη στην ευρωζώνη, περιορίζοντας παράλληλα τη μετακύλιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους στον πληθωρισμό, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ.

Μιλώντας τη Δευτέρα (28.9.2026) ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πληθωρισμό και ενεργειακή κρίση, η Λαγκάρντ επισήμανε ότι τα μακροπρόθεσμα επιτόκια έχουν αυξηθεί σημαντικά από την τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ και τόνισε πως η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιβραδύνει την ανάπτυξη και να περιορίσει τη μετακύλιση των ανατιμήσεων στην ενέργεια στις υπόλοιπες τιμές, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι προέβλεπαν οι εκτιμήσεις του Σεπτεμβρίου.

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«Δεν βλέπουμε καμία ένδειξη ότι αυτές οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας μετακυλίονται στη δυναμική των μισθών. Η οικονομική ανάπτυξη ήταν ανθεκτική. Αυτό σημαίνει ότι παραμένουμε σε μια μέση λύση για τη νομισματική πολιτική. Αφενός, το σοκ είναι πολύ μεγάλο για να μπορέσουμε να το δούμε πέρα ​​από αυτό και, αφετέρου, πιστεύουμε ότι μια μετρημένη αντίδραση είναι κατάλληλη για να διατηρηθεί ο πληθωρισμός υπό έλεγχο», ανέφερε χαρακτηριστικά η επικεφαλής της ΕΚΤ.

Οι δηλώσεις αυτές της επικεφαλής της ΕΚΤ, ενισχύουν τα επιχειρήματα υπέρ μιας μετρημένης αντίδρασης της κεντρικής τράπεζας, παρά τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Οι δηλώσεις της οδήγησαν τους επενδυτές να περιορίσουν τα στοιχήματά τους για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, με τις αγορές να αποτιμούν πλέον σε λιγότερο από 40% την πιθανότητα νέας αύξησης τον Οκτώβριο.

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Σημειώνεται πως η ΕΚΤ βρίσκεται σε «ισορροπία τρόμου», καθώς καλείται να συγκρατήσει τον πληθωρισμό χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα την οικονομική δραστηριότητα. Η άνοδος των αποδόσεων στις διεθνείς αγορές ομολόγων αυξάνει ήδη το κόστος χρηματοδότησης, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις, ιδιαίτερα για τις χώρες της ευρωζώνης με μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυσκολίες.

«Πληγές» ο πληθωρισμός και η ενέργεια

Η νέα δοκιμασία για την ΕΚΤ συνδέεται με την πορεία των τιμών ενέργειας, καθώς η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διατηρεί υψηλή την αβεβαιότητα και η εξασθένηση των προσδοκιών για άμεση διπλωματική πρόοδο οδήγησε τη Δευτέρα σε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις.

Τα στοιχεία που αναμένονται εντός της εβδομάδας εκτιμάται ότι θα δείξουν επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 3,7% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον Αύγουστο, αρκετά υψηλότερα από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.

Παρά την επιδείνωση των πληθωριστικών προοπτικών, η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι η κεντρική τράπεζα δεν προσαρμόζει αυτομάτως τα επιτόκια ανάλογα με τις μεταβολές των τιμών ενέργειας. Το βασικό ζητούμενο είναι να αποτραπεί η παγίωση των ανατιμήσεων στην οικονομία, μέσω της μεταφοράς τους σε άλλες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών ή στους μισθούς.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΚΤ, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειας έχουν προκαλέσει τέτοιου είδους δευτερογενείς πληθωριστικές επιδράσεις. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει εγκαίρως τους σχετικούς κινδύνους, καθώς μια αντίδραση αφού οι πιέσεις έχουν ήδη παγιωθεί ενδέχεται να αποδειχθεί καθυστερημένη.

Πού βρίσκονται τα επιτόκια και τι εξετάζει η ΕΚΤ

Η τοποθέτηση της Λαγκάρντ έρχεται μετά την απόφαση της ΕΚΤ, στις 10 Σεπτεμβρίου, να αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, ανεβάζοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5%.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ ανέφερε ότι το εκτιμώμενο εύρος του ουδέτερου επιτοκίου βρίσκεται μεταξύ 2% και 2,5%, τοποθετώντας το σημερινό επίπεδο των επιτοκίων στο ανώτερο όριό του. Διευκρίνισε, πάντως, ότι η νομισματική πολιτική δεν καθορίζεται με αποκλειστικό γνώμονα το ουδέτερο επιτόκιο.

Η προσοχή της ΕΚΤ επικεντρώνεται στις προοπτικές του πληθωρισμού, στην εξέλιξη των υποκείμενων πληθωριστικών πιέσεων και στον αντίκτυπο της νομισματικής πολιτικής στην οικονομία. Η σημαντική άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων αποτελεί πλέον πρόσθετο παράγοντα που πρέπει να συνεκτιμηθεί, καθώς περιορίζει την ανάπτυξη και, κατ’ επέκταση, τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να μετακυλίσουν πλήρως το αυξημένο κόστος στους καταναλωτές.

Ζητά στοχευμένα μέτρα

Αναφερόμενη στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η Λαγκάρντ επανέλαβε ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να απευθύνονται κυρίως στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο.

Παράλληλα, άσκησε κριτική σε ορισμένα κυβερνητικά προγράμματα, επισημαίνοντας ότι δεν πληρούν απαραίτητα αυτές τις προϋποθέσεις. Όπως ανέφερε, πρόκειται σε αρκετές περιπτώσεις για οριζόντιες παρεμβάσεις, χωρίς ιδιαίτερη έμφαση στα περισσότερο εκτεθειμένα και ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού.