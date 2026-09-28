ΕΕ: Προς αναβολή οι κανόνες για τις εκπομπές μεθανίου ενόψει κλιμάκωσης του ανταγωνισμού για το LNG – Επιβεβαίωση Εξάρχου

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο ανταγωνισμός για τα φορτία φυσικού αερίου και LNG θα μπορούσε να κορυφωθεί τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times όπου επιβεβαιώνεται ο Αλέξανδρος Εξάρχου, επικεφαλής του ομίλου AKTOR, σχετικά με την απόφαση της ΕΕ να κάνει πίσω στον κανονισμό για το μεθάνιο εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης για LNG και της διαταραχής στις προμήθειες.

Η εκτίμηση του επικεφαλής του ομίλου AKTOR, επιβεβαιώθηκε σήμερα (28.9.2026) από τα πράγματα, καθώς ο Επίτροπος Ενέργειας της Κομισιόν, Νταν Γιόργκενσεν, δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες διερευνούν την αναβολή κατά ένα έτος του πλαισίου κανόνων για το μεθάνιο που αναμενόταν να ενεργοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2027.

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Ο κανονισμός 1787 στοχεύει στη μείωση των εκπομπών μεθανίου και προβλέπει βαριές υποχρεώσεις συμμόρφωσης για τους εισαγωγείς ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ. Για τη λήψη της απόφασης αυτής, προηγήθηκαν παρεμβάσεις κρατών – μελών, όπως της Γαλλίας, εξ αιτίας των πολύ υψηλών τιμών ενέργειας που σημειώνονται διεθνώς λόγω της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου που έκανε τις δηλώσεις στους Financial Times μια εβδομάδα πριν το σημερινό δημοσίευμα επιβεβαιώθηκε εδώ και μερικές ώρες. To ρεπορτάζ των Financial Times επισημαίνει ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται να συγκρουστεί με Ασιατικά κράτη, καθώς, ενόσω τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ε.Ε. βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, εντείνεται ο ανταγωνισμός με άλλες χώρες για το ποιος θα προμηθευτεί πρώτος LNG για να βγει ο χειμώνας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τιμή του LNG έχει υπερδιπλασιαστεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου και στη διεθνή αγορά φυσικού αερίου Platts JKM (το ασιατικό αντίστοιχο του TTF), η τιμή του LNG έχει αυξηθεί και έχει αγγίξει σχεδόν τα 30 δολάρια / MMBtu, την ώρα που η αντίστοιχη τιμή για παραδόσεις στην Ευρώπη διαμορφώνεται σε κάτι λιγότερο από 25 δολάρια / MMBtu (ή αλλιώς περίπου 90 ευρώ / MWh στην Ασία έναντι 75 ευρώ / MWh στην Ευρώπη, αντίστοιχα).

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Ευρασιατική διένεξη

Όπως επισημαίνεται, η εμπορική διένεξη ανάμεσα στην Ευρώπη και σε κράτη της Ασίας, απειλεί να εκτοξεύσει τις τιμές του LNG ακόμη πιο ψηλά, καθώς και η Ευρώπη χρειάζεται να εξασφαλίσει μεγαλύτερες ποσότητες από το σύνηθες και οι αγοραστές στην Ασία είναι διατεθειμένοι να το πληρώσουν ακριβότερα απ’ ό,τι σε σχέση στο παρελθόν.

Ακριβότερες τιμές εν όψει

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο ανταγωνισμός για τα φορτία του LNG θα μπορούσε να κλιμακωθεί τους επόμενους μήνες, καθώς αναπτυσσόμενες ασιατικές χώρες είναι σήμερα πιο πρόθυμες να πληρώσουν ακριβότερα ώστε να περιορίσουν τη ζημιά στις οικονομίες τους.

Και υπογραμμίζει ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω αύξηση των τιμών για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, την ώρα που η Ε.Ε. ετοιμάζεται να μπει στον χειμώνα, διαθέτοντας τα χαμηλότερα αποθέματα φυσικού αερίου των τελευταίων 15 ετών.

Ήδη, όπως αναφέρεται, χώρες όπως η Ινδία και το Πακιστάν έχουν εξοικειωθεί με τη μεταβλητότητα των τιμών, αγοράζουν πολλαπλά φορτία LNG σε αυτές τις τιμές και αυτό είναι κάτι που δεν είχε συμβεί το 2022, όταν είχαν καταγραφεί αντίστοιχα πολύ υψηλές τιμές. Έτσι, προεξοφλείται ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί να πληρώσει ακόμη περισσότερο φέτος τον χειμώνα.

Μακροχρόνιες συμφωνίες και τιμές spot

Παράλληλα, το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι, εάν η Κίνα αρχίσει να αγοράζει μεγάλες ποσότητες LNG σε τιμές spot ή μειωθούν οι ναύλοι μεταφοράς, τότε εκτιμάται ότι ένα κομμάτι του LNG που προοριζόταν για την Ευρώπη, θα καταλήξει στις ασιατικές αγορές. Ενώ τονίζει ότι εάν ο πόλεμος στον Κόλπο συνεχιστεί, οι τιμές στο Platts JKM θα αγγίξουν τα 35 ευρώ / MMBtu ή αλλιώς 105 ευρώ / MWh.

Αυτός είναι και ο λόγος, όπως αναφέρεται, που ορισμένες ασιατικές χώρες έχουν στρέψει την προσοχή τους στη διασφάλιση μακροπρόθεσμων συμβολαίων προμήθειας LNG, ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες να βρεθούν αντιμέτωπες με ανταγωνισμό για φορτία, σε τιμές spot, στο μέλλον. Και αυτό γιατί, σε αντίθεση με τις τιμές post, οι τιμές για τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες έχουν παραμείνει σχετικά σταθερές, καθώς αναμένεται η διεύρυνση της δυναμικότητας παραγωγής LNG, τα επόμενα χρόνια, πρωτίστως στις ΗΠΑ, τάση που φαίνεται ότι αποτελεί γενικότερα, κεντρική στρατηγική για τις αμερικανικές εταιρείες παραγωγής LNG.

Ανάμεσα σε άλλα, οι Financial Times στέκονται στο ότι ο κανονισμός του μεθανίου αποτελεί πιθανό εμπόδιο στις μακροχρόνιες συμφωνίες LNG, καθώς κράτη – μέλη φοβούνται ότι κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν παραβίαση του αναβαλλόμενου, πλέον, κανονισμού.