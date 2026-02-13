«Εφιάλτης» για τα νοικοκυριά οι τιμές σε μοσχάρι και σοκολάτα – Τι κρύβεται πίσω από τις αυξήσεις που ξεπερνούν το 25% στο 12μηνο

Παρά την οριακή επιβράδυνση στον γενικό πληθωρισμό τον Ιανουάριο 2026, όπως ανακοίνωσε χθες (12.02.2026) η ΕΛΣΤΑΤ, δεν σημαίνει ότι «ελάφρυνε» και ο λογαριασμός στο σούπερ μάρκετ, καθώς σε βασικά τρόφιμα οι ανατιμήσεις συνεχίζονται, με το μοσχάρι και την σοκολάτα να ξεχωρίζουν καθ’ όλη την διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών.

Στο μοσχάρι, η σωρευτική μεταβολή 12μήνου διαμορφώνεται στο 25,4%, και είναι η υψηλότερη από όλα τα τρόφιμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενδεικτικά, μια τιμή λιανικής 13,50 ευρώ το κιλό προ 12μήνου αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 16,93 ευρώ, δηλαδή διαφορά 3,43 ευρώ στο κιλό.

Παράγοντες της αγοράς κρέατος αποδίδουν την εξέλιξη σε περιορισμένη προσφορά και μειωμένες σφαγές στην Ευρώπη που έκαναν πιο ακριβές τις εισαγωγές στην Ελλάδα. Παράλληλα, παρατηρείται μείωση ζωικού κεφαλαίου αλλά και αυξημένα κόστη σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα καθώς το μοσχάρι προστίθενται κόστη ζωοτροφών, ενέργειας, μεταφοράς και ψύξης, που ανεβαίνουν όταν η αγορά δουλεύει με περιορισμένα αποθέματα.

Την εικόνα της εξάρτησης από το εξωτερικό σε ό,τι αφορά το μοσχαρίσιο κρέας, έχει υπογραμμίσει και η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, καθώς η διοκήτρια της, Δέσποινα Τσαγγάρη, έχει αναφέρει σε τηλεοπτική της εμφάνιση ότι η Ελλάδα εισάγει σε ετήσια βάση περίπου το 85% έως 90% του μοσχαριού, κάτι που κάνει τις διεθνείς μεταβολές πιο «άμεσες» για το ράφι της λιανικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις σοκολάτες και στα προϊόντα σοκολάτας, η σωρευτική μεταβολή 12μήνου είναι 20,3%.

Για παράδειγμα, μια μπάρα των 2 ευρώ προ ενός έτους, σήμερα αντιστοιχεί σε περίπου 2,41 ευρώ, δηλαδή +0,41 ευρώ. Η βασική αιτία είναι το διεθνές ράλι στις τιμές του κακάο, δηλαδή στη βασική πρώτη ύλη της σοκολάτας, μετά από διαδοχικά προβλήματα στις σοδειές της Δυτικής Αφρικής.

Στη σοκολάτα, εκτός από το κακάο, επιβαρύνουν οι τιμές από την ζάχαρη, το γάλα και τις συσκευασίες, ενώ οι ανατιμήσεις περνούν σταδιακά λόγω συμβολαίων για την πρώτη ύλη. Η ίδια Αρχή επισημαίνει ότι η διεθνής τιμή του κακάο υποχώρησε αισθητά από τα υψηλά του καλοκαιριού, αλλά η διόρθωση δεν περνά με την ίδια ταχύτητα στη λιανική, καθώς η μετακύλιση του κόστους γίνεται με χρονική υστέρηση.

Μετά το μοσχάρι και τη σοκολάτα, οι επόμενες δύο μεγαλύτερες μεταβολές στα τρόφιμα στο ίδιο δωδεκάμηνο εμφανίζονται στον καφέ και στα φρούτα.

Ο καφές καταγράφει σωρευτική άνοδο 17,7%. Σε μια ενδεικτική τιμή λιανικής 6 ευρώ για συσκευασία καφέ, η αντίστοιχη τιμή κυμαίνεται σήμερα σε περίπου 7,06 ευρώ, δηλαδή +1,06 ευρώ. Τα φρούτα εμφανίζουν σωρευτική αύξηση 11,8%. Ένα κιλό φρούτα στα 2,50 ευρώ αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 2,79 ευρώ, δηλαδή +0,29 ευρώ. Στον καφέ το διεθνές κόστος πρώτης ύλης και καβουρδίσματος πιέζει τις τιμές, ενώ στα φρούτα οι καιρικές ζημιές και τα έξοδα συγκομιδής και διακίνησης ενισχύουν τις ανατιμήσεις.



































