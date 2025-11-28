Έξι δράσεις για ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κοινωφελών υποδομών

Με αποφάσεις του Αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ Νίκου Παπαθανάση εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΠ ΔΑΜ) οι πρώτες έξι δράσεις με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κοινωφελών υποδομών και εξοπλισμού και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας μέσα από την πράσινη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, στους Δήμους Εορδαίας, Κοζάνης, Σερβίων και Μεγαλόπολης και στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας.

Τονίζεται σύμφωνα με ανακοίνωση του Αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ Νίκο Παπαθανάση, ότι η διαδικασία μεταφοράς από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας”, και ένταξης στο ΕΠ ΔΑΜ, έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα, που αφορούν καταρχάς στην τοπική κοινωνία των λιγνιτικών Δήμων της Δ. Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης και ευρύτερα στις ηπειρωτικές περιοχές ΔΑΜ, καθίσταται δυνατή μετά από την πρόσφατη έγκριση του Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΠ ΔΑΜ) στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 186,69 εκ. ευρώ.

Τα έργα έχουν συνολικό κόστος 5,53 εκ. ευρώ, εκ των οποίων το ΕΠ ΔΑΜ θα συνεισφέρει τα 4,89 εκ. ευρώ.