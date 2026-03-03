ΕΚΤ: «Βόμβα» για ανάπτυξη και πληθωρισμό στην ΕΕ ο παρατεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Ένας παρατεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μαζί με παρατεταμένη πτώση στις προμήθειες ενέργειας, μπορεί να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις στη ζώνη του ευρώ και να πλήξει την περιφερειακή ανάπτυξη, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

«Μια αύξηση στις τιμές ενέργειας ασκεί βραχυπρόθεσμη ανοδική πίεση στον πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ», δήλωσε ο κορυφαίος οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, σε σημερινή του (3.3.2026) συνέντευξη στους Financial Times.

Η ίδια η σύγκρουση θα έχει επίσης «αρνητικές συνέπειες για την οικονομική δραστηριότητα», σύμφωνα με την ΕΚΤ. Μια ανάλυση του 2023 είχε δείξει ότι μια παρατεταμένη μείωση των ενεργειακών προμηθειών θα οδηγούσε σε σημαντική αύξηση του ενεργειακού πληθωρισμού και απότομη πτώση στην παραγωγή, επιβαρύνοντας περαιτέρω την περιφερειακή οικονομική δραστηριότητα.

Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία και τα αντίποινα του Ιράν στην περιοχή έχουν διαταράξει τις ροές ενέργειας, με το κρίσιμο Στενό του Ορμούζ -από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου- να είναι ουσιαστικά κλειστό.

Το Κατάρ έχει επίσης σταματήσει την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου μετά από ιρανικές επιθέσεις σε κρατικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.

Ο Λέιν δήλωσε ότι «η κλίμακα του αντίκτυπου και οι επιπτώσεις στον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό εξαρτώνται από το εύρος και τη διάρκεια της σύγκρουσης», προσθέτοντας ότι η ΕΚΤ θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Ο επικεφαλής της Berenberg Bank Χόλγκερ Σμίντινγκ προβλέπει ότι μια παρατεταμένη άνοδος της τιμής πετρελαίου κατά 15 δολάρια ανά βαρέλι μπορεί να αυξήσει τις καταναλωτικές τιμές στη ζώνη του ευρώ κατά σχεδόν 0,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Η ερευνητική ομάδα Capital Economics εκτιμά ότι μια παρατεταμένη αύξηση τιμών ενέργειας μπορεί να προσθέσει περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στον πληθωρισμό.

Μετά την εκτόξευση το 2022 λόγω του ενεργειακού σοκ από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ με 21 χώρες έχει πέσει πρόσφατα κοντά στον στόχο 2% της ΕΚΤ.

Η κεντρική τράπεζα της Φρανκφούρτης διατηρεί το βασικό επιτόκιό της στο 2% από τον Ιούνιο πέρυσι. Η επόμενη συνεδρίαση για επιτόκια είναι στις 19 Μαρτίου.