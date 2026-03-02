Μακρο-οικονομία

Εκτινάσσεται το δολάριο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή

Μετά την αύξηση κατά 1% της ισοτιμίας του έναντι της αγγλικής λίρας, το δολάριο κέρδιζε 0,99% έναντι της στερλίνας
REUTERS
REUTERS / Rick Wilking / File Photo

Ασφαλές καταφύγιο αποδεικνύεται το δολάριο το οποίο εκτινάχθηκε, καθώς οι επενδυτές εγκαταλείπουν επενδύσεις υψηλού ρίσκου, λόγω της πολεμικής κλιμάκωσης στην Μέση Ανατολή.

Πιο συγκεκριμένα, η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει προκαλέσει μαζική αποχώρηση από τις τοποθετήσεις υψηλού ρίσκου, ανεβάζοντας την τιμή του χρυσού και του δολαρίου ως ασφαλών καταφυγίων, σημείωσε ο Patrick Munnelly, αναλυτής του Tickmill.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, η μεταφορά του οποίου έχει επηρεασθεί από την διακοπή της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, τείνει επίσης να ενισχύσει το δολάριο, καθώς είναι το νόμισμα τιμολόγησης του μαύρου χρυσού.

Μετά την αύξηση κατά 1% της ισοτιμίας του έναντι της αγγλικής λίρας, το δολάριο κέρδιζε 0,99% έναντι της στερλίνας στις 11:00 ώρα Ελλάδος. Ενισχυμένη επίσης κατά 0,75% είναι η ισοτιμία του έναντι του ευρώ, στο 1,1724 δολάριο ανά ευρώ.

