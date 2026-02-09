Ελληνικές εξαγωγές: Σημαντική άνοδος σε τρόφιμα, αλκοολούχα και τσιγάρα το 2025

Διατήρησαν το θετικό τους πρόσημο οι εξαγωγές το 12μηνο του 2025, χάρη στη δυναμική ώθηση κυρίως από τα τρόφιμα και τα ποτά – καπνά, ενώ συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών σημειώθηκε μείωση εξαγωγών, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή (6.2.2026), η ΕΛΣΤΑΤ και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. Συγκεκριμένα τα πετρελαιοειδή σημείωσαν μείωση στο 2025 κατά 14,9%.

Ειδικότερα για τον Δεκέμβριο του 2025, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε σε 4.109,2 εκατ. €4,1092 δισ. τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι €4,0790 δισ. τον Δεκέμβριο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά €30,2 εκατ. ή 0,7%, όπως δείχνει το ΣΕΒΕ/. Αύξηση καταγράφηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €7,6617 δισ. τον Δεκέμβριο του 2025, από €7,5481 δισ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας άνοδο κατά €113,6 εκατ. ή 1,5%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε, διαμορφούμενο σε €-3,5525 δισ. τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι €-3,4691 δισ. τον Δεκέμβριο του 2024, σημειώνοντας επιδείνωση κατά €83,4 εκατ. ή 2,4%.

Όταν εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή, παρατηρείται οριακή αύξηση των εξαγωγών και σημαντική άνοδος των εισαγωγών, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΒΕ. Οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €3,0662 δισ. τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι €3,0543 δισ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά €11,9 εκατ. ή 0,4%. Παράλληλα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή διαμορφώθηκαν σε €6,3919 δισ. τον Δεκέμβριο του 2025, από €5,8770 δισ. τον Δεκέμβριο του 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά €0,5149 δισ. ή 8,8%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή διευρύνθηκε, διαμορφούμενο σε €-3,3257 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι €-2,8227 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά €0,503 δισ. ή 17,8%.

Σε επίπεδο δωδεκαμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €48,6002 δισ., καταγράφοντας μείωση κατά €1,4027 δισ. ή 2,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε €50,0029 δισ. Αντίστοιχα, πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €82,1157 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, έναντι €85,6016 δισ. το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά €3,4859 δισ. ή 4,1%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε βελτίωση, καθώς περιορίστηκε σε €-33,5155 δισ. από €-35,5987 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €2,0832 δισ. ή 5,9%.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €36,9151 δισ., καταγράφοντας αύξηση κατά €0,7256 δισ. ή 2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε €36,1895 δισ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά €1,5520 δισ. ή 2,4%, φθάνοντας τα €66,4841 δισ., έναντι €64.9321 δισ. την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση, καθώς διαμορφώθηκε σε €-29,5690 δισ. από €-28,7426 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αυξημένο κατά €0,8264 δισ. ή 2,9%.

Σε κλαδικό επίπεδο, ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, σημειώνοντας άνοδο κατά €0,7758 δισ. ή 9,4%, επιβεβαιώνοντας τη θετική του δυναμική στις διεθνείς αγορές. Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασε και ο κλάδος των χημικών προϊόντων, με ενίσχυση κατά €0,1649 δισ. ή 2,7%, καθώς και τα διάφορα βιομηχανικά είδη, τα οποία αυξήθηκαν κατά €0,1466 δισ. ή 4%.

Θετική ήταν επίσης η συμβολή του κλάδου των ποτών – καπνών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά €0,1072 δισ. ή 7,7%, ενώ αύξηση κατέγραψαν και τα μη ταξινομημένα προϊόντα, με άνοδο €6,6 εκατ. ή 4,6%. Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, τόσο σε απόλυτους όσο και σε ποσοστιαίους όρους, σημειώνοντας πτώση κατά €2,2227 δισ. ή 14,9%, επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική πορεία των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα – οχήματα, με μείωση €0,1752 δισ. ή 3,5%, οι πρώτες ύλες (€-57,3 εκατ., -3,2%), τα βιομηχανικά προϊόντα (€-106,7 εκατ., -1,4%) και τα λίπη – έλαια (€-41,8 εκατ., -3,8%).