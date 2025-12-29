Μακρο-οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5,3% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Σεπτέμβριο

Κατά τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν συνολικά 2.524 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 597.813 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 2.911.946 κυβικά μέτρα όγκου
Αύξηση καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομής ενισχύθηκε κατά 5,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Κατά τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν συνολικά 2.524 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 597.813 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 2.911.946 κυβικά μέτρα όγκου. Σε ετήσια βάση, σημειώθηκε αύξηση 12,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, άνοδος 7,9% στην επιφάνεια και αύξηση 5,3% στον όγκο, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ωστόσο, σε επίπεδο εννεαμήνου, η εικόνα παραμένει αρνητική. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, η ιδιωτική οικοδομική δραστηότητα σε όλη τη χώρα παρουσιάζει μείωση 6,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, πτώση 13,7% στην επιφάνεια και υποχώρηση 7,1% στον όγκο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

