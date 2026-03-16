ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,3% στο μισθολογικό κόστος το δ’ τρίμηνο του 2025

Αύξηση 8,3% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους το δ’ τρίμηνο του 2025, χωρίς εποχική ή άλλη διόρθωση, στο σύνολο της οικονομίας (εκτός πρωτογενούς τομέα και δραστηριοτήτων νοικοκυριών), σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2024. Την αντίστοιχη περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα η αύξηση ήταν 5,2%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, παρουσιάζει αύξηση 7,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου του 2024, έναντι αύξησης 5,8% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δ’ τριμήνου του 2024 προς το δ’ τρίμηνο του 2023.

Ενώ, ο δείκτης, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, παρουσιάζει αύξηση 8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου του 2024, έναντι αύξησης 4,9% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δ’ τριμήνου του 2024 προς το δ’ τρίμηνο του 2023.