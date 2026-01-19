Μακρο-οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση επισκεψιμότητας 0,8% σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Αύξηση εσόδων εν μέσω περιορισμένων μεταβολών στον αριθμό επισκεπτών
Eurokinissi

Αύξηση 0,8% καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας, καθώς και αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 20,5% και των εισπράξεων κατά 37,6%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρατηρείται μείωση κατά 0,7% στους επισκέπτες των μουσείων, αύξηση κατά 9,3% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 34,8% στις εισπράξεις.

Στους αρχαιολογικούς χώρους τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 6,3%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 14,4% και αύξηση των εισπράξεων κατά 45,8%.

Το 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρατηρείται μείωση κατά 4,8% στον αριθμό επισκεπτών, αύξηση κατά 5,9% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 40,8% στις εισπράξεις.

