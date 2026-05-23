Πληθωρισμός και επιτόκια πιέζουν ασφυκτικά τους Αμερικανούς με στεγαστικό δάνειο

Με την παγκόσμια οικονομία να βάλλεται καθημερινά από τις επιπτώσεις που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, το «μείγμα» το οποίο δημιουργούν ο πληθωρισμός και υψηλά επιτόκια, επηρεάζει άμεσα και τη στεγαστική αγορά στις ΗΠΑ, με τα επιτόκια για τα στεγαστικά δάνεια 30ετίας να «σκαρφαλώνουν» όλο και πιο ψηλά.

Η πιο ορατή συνέπεια εμφανίζεται πλέον στην αμερικανική αγορά κατοικίας και ιδιαίτερα στα στεγαστικά δάνεια, καθώς το μέσο επιτόκιο για στεγαστικό δάνειο 30 ετών στις ΗΠΑ ανέβηκε στο 6,51%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του CNN στις 21.5.2026, το οποίο τονίζει ότι ο πληθωρισμός επιμένει σε υψηλά επίπεδα και πιέζει ασφυκτικά.

Ενδεικτικό της κατάστασης, είναι ότι μόλις μία εβδομάδα πριν το μέσο επιτόκιο για δάνειο 30ετίας βρισκόταν στο 6,36%, γεγονός που αποτυπώνει πόσο γρήγορα μεταβάλλονται οι συνθήκες χρηματοδότησης.

Η αύξηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς έρχεται μέσα στην πιο σημαντική περίοδο της χρονιάς για την αγορά ακινήτων στις ΗΠΑ, τη λεγόμενη spring buying season. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα άνοδος των επιτοκίων απειλεί να «παγώσει» ξανά την αγορά κατοικίας, η οποία ήδη διανύει τέταρτη συνεχόμενη χρονιά χαμηλής δραστηριότητας μετά την εκτίναξη των επιτοκίων από τη Fed (Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ) το 2022.

Τα οικονομικά στοιχεία είναι ενδεικτικά της πίεσης που δέχονται τα αμερικανικά νοικοκυριά. Σύμφωνα με την National Association of Home Builders, μια οικογένεια με μεσαίο εισόδημα χρειάζεται πλέον περίπου το 32% του εισοδήματός της μόνο για τη δόση στεγαστικού δανείου, ενώ στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει έως και τα δύο τρίτα του διαθέσιμου εισοδήματος.

Παράλληλα, οι αιτήσεις για νέα στεγαστικά δάνεια υποχώρησαν κατά 2,3% μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ όπως αναφέρει ρεπορτάζ των Financial Times οι αιτήσεις αγοράς κατοικίας κατέγραψαν πτώση άνω του 4%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Mortgage Bankers Association. Οι αγοραστές εμφανίζονται ολοένα πιο διστακτικοί απέναντι στο αυξημένο κόστος χρηματοδότησης, ειδικά σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές ακινήτων, την άνοδο των ασφαλίστρων και τη γενικότερη αβεβαιότητα για την οικονομία.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ, καθώς οι αυξανόμενες αποδόσεις ομολόγων δημιουργούν σοβαρές πιέσεις και στις κυβερνήσεις, καθώς το κόστος εξυπηρέτησης χρέους αυξάνεται ξανά μετά από μια δεκαετία σχεδόν μηδενικών επιτοκίων. Χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος, όπως η Ιαπωνία και αρκετά κράτη της Ευρωζώνης, εξετάζουν ήδη νέα πακέτα στήριξης για να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα δημόσια οικονομικά.

Στις αγορές επικρατεί πλέον ο φόβος ότι η παγκόσμια οικονομία μπορεί να εγκλωβιστεί σε ένα νέο περιβάλλον «υψηλού κόστους χρήματος». Μέχρι πριν λίγους μήνες, οι περισσότεροι αναλυτές προέβλεπαν ότι τα στεγαστικά επιτόκια στις ΗΠΑ θα υποχωρούσαν κάτω από το 6% μέσα στο 2026. Τώρα, ολοένα και περισσότερες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διατήρηση των επιτοκίων κοντά ή και πάνω από το 6,5% για μεγάλο διάστημα, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει πολύ ψηλά λόγω των τιμών ενέργειας και των γεωπολιτικών κινδύνων.

Με τον τρόπο αυτό, η στεγαστική αγορά μετατρέπεται ξανά σε βασικό δείκτη της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών. Οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι τράπεζες και οι επενδυτές ακινήτων παρακολουθούν πλέον στενά τις αποφάσεις της Fed αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, γνωρίζοντας ότι κάθε νέα άνοδος στο πετρέλαιο μεταφράζεται σχεδόν αυτόματα σε ακριβότερο δανεισμό και χαμηλότερη κατανάλωση.