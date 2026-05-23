Οι μισοί Βρετανοί κάτω των 25 δεν έχουν αμειβόμενη εργασία – Τα στοιχεία για την ασφάλιση και την ανεργία

Μόλις οι μισοί νέοι ηλικίας 16 έως 24 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο εργάζονταν μισθωτά στο τέλος του περασμένου έτους, σύμφωνα με ανάλυση του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών Μελετών, που επικαλείται το Bloomberg.

Το ποσοστό 50,6% των νέων που αμείβονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει μειωθεί από το 54,9% στο τέλος του 2022, ενώ με άλλα λόγια, το υπολειπόμενο 49,4% των νέων είτε δεν εργάζεται, είτε απασχολείται με αδήλωτη εργασιακή σχέση ή εργάζεται εθελοντικά.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο νέοι ηλικίας 16 έως 24 ετών στη Βρετανία, ταξινομούνται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.

«Η πτώση της απασχόλησης των νέων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιθανό να σημάνει συναγερμό μεταξύ των υπουργείων, κυρίως επειδή γνωρίζουμε ότι η ανεργία στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας κάποιου μπορεί να έχει μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες», δήλωσε ο Jed Michael, ερευνητής οικονομολόγος στο IFS και συγγραφέας αυτής της έκθεσης, όπως παραθέτει το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg.

Οι εταιρείες μείωσαν τις προσλήψεις, ειδικά σε τομείς όπως η φιλοξενία που παραδοσιακά απασχολούν νεότερους εργαζόμενους, μετά από μεγάλες αυξήσεις στους φόρους μισθοδοσίας και στον κατώτατο μισθό πέρυσι. Οι νέοι τείνουν να επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος των μακροοικονομικών αντιξοοτήτων, από τα υψηλά επιτόκια έως την αδύναμη επιχειρηματική εμπιστοσύνη.

Η μείωση της απασχόλησης των νέων είναι εκτεταμένη σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και έχει οδηγήσει σε αύξηση των αιτήσεων για επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, τα οποία σε μαγάλο βαθμό σχετίζονται με την ανεργία και δεν απαιτούν εργασία, ανέφερε το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών Μελετών.