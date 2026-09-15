Πιερρακάκης σε Μερτς: Οι μεταρρυθμίσεις και τα αποτελέσματα η καλύτερη απάντηση στον λαϊκισμό

Τη σημασία μιας ισχυρής Γερμανίας για την ευρωπαϊκή οικονομία υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης από το Βερολίνο, μετά τις επαφές του μεταξύ άλλων με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι «όπως η Γερμανία χρειάζεται μία ισχυρή Ευρώπη, έτσι και η Ευρώπη χρειάζεται μία ισχυρή Γερμανία».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στη συνάντηση με τον Φρίντριχ Μερτς αλλά και στις συνομιλίες με τον αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη, στη δημοσιονομική ισορροπία και στις νέες πιέσεις που προκαλούν η ενεργειακή κρίση και οι διεθνείς εξελίξεις.

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Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, στις επαφές στο Βερολίνο βρέθηκαν στο τραπέζι όλα τα ζητήματα που απασχολούν το Eurogroup και συνολικότερα την ευρωπαϊκή οικονομία. Μεταξύ αυτών, η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η Ένωση Κεφαλαιαγορών και η Τραπεζική Ένωση, καθώς και οι αλλαγές που απαιτούνται στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας και του ψηφιακού ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη δημοσιονομική ισορροπία, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως επισήμανε ο κ. Πιερρακάκης, οι διεθνείς προκλήσεις είναι πολλαπλές και αποτυπώνονται ήδη στις αγορές ομολόγων. Στην ίδια συζήτηση εντάχθηκαν η ενεργειακή κατάσταση και η κρίση στη Μέση Ανατολή, με το βάρος να πέφτει στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να στηριχθούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και τα νοικοκυριά απέναντι στις νέες πιέσεις.

Οι μεταρρυθμίσεις ως απάντηση στον λαϊκισμό

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τοποθετήθηκε και για την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία, συνδέοντας την αντιμετώπιση του λαϊκισμού με την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής.

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Όπως ανέφερε, η πιο ισχυρή απάντηση στον λαϊκισμό είναι οι μεταρρυθμίσεις και τα χειροπιαστά αποτελέσματα, ώστε οι πολίτες να βλέπουν ότι η δημοκρατία λειτουργεί για τα νοικοκυριά και την καθημερινότητά τους. Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι η Γερμανία μπορεί, μέσω των αλλαγών που προωθεί, να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο υπουργός Οικονομικών έφερε ως παράδειγμα την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι ο συνδυασμός δημοσιονομικής αξιοπιστίας και μεταρρυθμίσεων μπορεί να παράγει αποτελέσματα για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Κατά τον ίδιο, η βασική πρόκληση για την Ευρώπη είναι πλέον να μετατρέψει το οικονομικό της μέγεθος σε πραγματική οικονομική ισχύ, με τις αποφάσεις για τις επενδύσεις, τις τράπεζες, την ενέργεια και την τεχνολογία να αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα μέσα στο νέο διεθνές περιβάλλον.