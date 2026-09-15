Παπαθανάσης: Ισχυρή Πολιτική Συνοχής μετά το 2027 για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη

Την ανάγκη η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα να συνδεθεί στενότερα με τη σύγκλιση και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων έθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην Άτυπη Υπουργική Συνάντηση των αρμόδιων για την Πολιτική Συνοχής υπουργών στο Δουβλίνο.

Ο Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν μπορεί να είναι διατηρήσιμη χωρίς ισχυρή Πολιτική Συνοχής και μετά το 2027, με επαρκείς πόρους και μεγαλύτερη προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιφέρειας. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ακριβώς ο ρόλος της Πολιτικής Συνοχής στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και οι προτεραιότητες για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

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Η ελληνική πλευρά έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη γεωγραφική διάσταση της κατανομής των ευρωπαϊκών πόρων, ακόμη και στα εργαλεία που διαχειρίζονται κεντρικά σε επίπεδο ΕΕ. Ειδική αναφορά έγινε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, με τον Νίκο Παπαθανάση να σημειώνει ότι όλες οι περιφέρειες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσελκύουν επενδύσεις, να δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η συζήτηση αφορά ουσιαστικά την αρχιτεκτονική της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2027 και τον τρόπο με τον οποίο οι διαθέσιμοι πόροι θα μπορούν να στηρίξουν ταυτόχρονα ανάπτυξη, καινοτομία, δεξιότητες και οικονομική ανθεκτικότητα, χωρίς να διευρύνονται οι αποκλίσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο αναπληρωτής υπουργός στάθηκε στη σημασία της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα για τις νησιωτικές, ορεινές και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Πρόκειται, σύμφωνα με την ελληνική θέση, για βασικές προϋποθέσεις τόσο για την κοινωνική συνοχή όσο και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

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«Η ανταγωνιστικότητα και η Συνοχή δεν είναι αντικρουόμενοι στόχοι», ανέφερε ο Νίκος Παπαθανάσης, σημειώνοντας ότι μια περισσότερο ανταγωνιστική Ευρώπη προϋποθέτει και μια περισσότερο συνεκτική Ευρώπη, στην οποία κάθε περιφέρεια θα μπορεί να αναπτύσσεται, να προσελκύει επενδύσεις και να δημιουργεί ευκαιρίες.

Όπως τόνισε, ζητούμενο είναι μια Πολιτική Συνοχής που να συνδυάζει «ανταγωνιστικότητα και σύγκλιση, ευελιξία και προβλεψιμότητα», επισημαίνοντας ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης μπορεί να είναι πραγματικά βιώσιμη μόνο όταν «καμία περιφέρεια και κανένας πολίτης δεν μένει πίσω».