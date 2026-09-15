Παπασταύρου από Πόρτο Γερμενό: Ξεκίνησαν τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα

Στο Πόρτο Γερμενό και στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή την έναρξη των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στις δασικές εκτάσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2026.

Τα έργα που επιθεώρησε ο Σταύρος Παπασταύρου στο Πόρτο Γερμενό έχουν συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ και καλύπτουν τέσσερις επιφάνειες συνολικής έκτασης 4.189 στρεμμάτων, καθώς και παρεμβάσεις σε 10 ρέματα. Η εγκεκριμένη μελέτη προβλέπει την κατασκευή περίπου 400 χιλιομέτρων κορμοδεμάτων και κλαδοδεμάτων και σχεδόν 1 τετραγωνικού χιλιομέτρου ξυλοφραγμάτων.

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Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει από συνεργεία τεσσάρων Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει ότι οι κρίσιμες παρεμβάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από την περίοδο των έντονων φθινοπωρινών και χειμερινών βροχοπτώσεων.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στη συγκράτηση του εδάφους και στον περιορισμό της διάβρωσης μετά την πυρκαγιά, αλλά και στη συγκράτηση των σπόρων, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τη φυσική αναγέννηση της δασικής βλάστησης. Παράλληλα, στόχος είναι η μείωση του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων στις γύρω περιοχές.

«Σήμερα στη Δυτική Αττική ο σχεδιασμός αρχίζει και γίνεται πράξη. Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ξεκίνησαν», ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις καλύπτουν περισσότερα από 4.000 στρέμματα και δέκα ρέματα.

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Όπως τόνισε, βασικός στόχος είναι «η συγκράτηση του εδάφους για την προστασία των κατοίκων, της περιουσίας τους και του περιβάλλοντος», ενώ αναφέρθηκε στη συνεργασία της Δασικής Υπηρεσίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ιδιώτη αναδόχου ώστε τα έργα να ξεκινήσουν άμεσα μετά την καταστροφική πυρκαγιά.

Ανάδοχος του έργου έχει οριστεί η Τράπεζα Πειραιώς. Στην επίσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και Group Chief Operating Officer της τράπεζας Χάρης Μαργαρίτης και ο General Manager and Head of Operations και επικεφαλής του project Μάριος Τζίτζιρας.

Από την πλευρά της Πειραιώς, ο Χάρης Μαργαρίτης ανέφερε ότι η τράπεζα κινητοποιήθηκε για την εκπόνηση της μελέτης και την έναρξη των αντιδιαβρωτικών και των πρώτων αντιπλημμυρικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ.

Ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος σημείωσε από το Πόρτο Γερμενό ότι τα έργα έχουν ήδη ξεκινήσει και ότι στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι αντιπλημμυρικές και αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις τους επόμενους μήνες, ενώ ο δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης στάθηκε στην ανάγκη προστασίας των περιουσιών και των κατοίκων από τον κίνδυνο νέων καταστροφών λόγω πλημμυρών.