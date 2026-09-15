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Μακρο-οικονομία

Ακίνητα: Δεν πατούν «φρένο» οι τιμές – Πού «τρέχουν» με 7,1%

Στο 5,5% η άνοδος των τιμών των διαμερισμάτων στο β΄ τρίμηνο του 2026, ακριβότερα κατά 6,2% τα νεόδμητα, χαμηλότερος ο ρυθμός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Τι αναφέρει η ΤτΕ
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI
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Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές στα ακίνητα και το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τα στοιχεία της ΤτΕ να δείχνουν ότι η αγορά κατοικίας εξακολουθεί να κινείται ανοδικά, παρά την επιβράδυνση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,5% σε ετήσια βάση το β΄ τρίμηνο του 2026, έναντι μέσης ετήσιας αύξησης 8,3% το 2025 και 9,1% το 2024. Η εικόνα δείχνει επομένως χαμηλότερες ταχύτητες, όχι όμως και αναστροφή της πορείας των τιμών στα ακίνητα.

Τα νεότερα διαμερίσματα συνεχίζουν να τραβούν περισσότερο τις τιμές προς τα πάνω. Για τα ακίνητα ηλικίας έως πέντε ετών η ετήσια αύξηση έφτασε το 6,2%, ενώ στα παλαιότερα των πέντε ετών περιορίστηκε στο 5%. Το 2025 οι αντίστοιχοι ρυθμοί ήταν 7,8% για τα νέα και 8,6% για τα παλαιά διαμερίσματα.

Η μεγαλύτερη έκπληξη, πάντως, έρχεται από την περιφέρεια. Την ώρα που σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι αυξήσεις κινούνται χαμηλότερα, στις λοιπές περιοχές της χώρας οι τιμές των διαμερισμάτων ανέβηκαν κατά 7,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Στην Αθήνα η αύξηση διαμορφώθηκε στο 5%, στη Θεσσαλονίκη στο 4,7%, στις άλλες μεγάλες πόλεις στο 5,4%, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές έφτασε το 7,1%. Για λόγους σύγκρισης, στο σύνολο του 2025 οι αυξήσεις ήταν 6,6% στην Αθήνα, 9,7% στη Θεσσαλονίκη, 10,3% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 9,6% στις λοιπές περιοχές.

Η εικόνα είναι αντίστοιχη και στο σύνολο των αστικών περιοχών, όπου οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,3% στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ η μέση ετήσια αύξηση για το 2025 είχε διαμορφωθεί στο 7,9%.

Τα στοιχεία της ΤτΕ βασίζονται στις εκτιμήσεις των τραπεζών για την τρέχουσα εμπορική αξία των οικιστικών ακινήτων. Έως το τέλος Ιουνίου 2026 είχαν συγκεντρωθεί συνολικά 971.800 εκτιμήσεις, από τις οποίες το 65,3% αφορούσε διαμερίσματα, το 18,4% μονοκατοικίες, το 6,3% μεζονέτες, το 6% οικόπεδα και το υπόλοιπο 4% άλλα ακίνητα.

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