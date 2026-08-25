Παπαθανάσης: 29,14 εκ. ευρώ για την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης στα Γλυκά Νερά

Στα 29,14 εκατ. ευρώ ανέρχεται η δημόσια δαπάνη για την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης στα Γλυκά Νερά του Δήμου Παιανίας, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Η Β’ Φάση του έργου για το δίκτυο αποχέτευσης στα Γλυκά Νερά εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027, με φορέα υλοποίησης την ΕΥΔΑΠ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα φάση αφορά την κατασκευή περίπου 26 χιλιομέτρων αγωγών συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων.

Από αυτά, περίπου 21 χιλιόμετρα αφορούν αγωγούς βαρύτητας και 5 χιλιόμετρα καταθλιπτικούς αγωγούς.

Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευη 2 αντλιοστάσεων και 1.460 εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Β’ Φάση έρχεται να ολοκληρώσει την παρέμβαση που ξεκίνησε κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο της Α’ Φάσης έχει ήδη υλοποιηθεί περίπου το 70% του φυσικού αντικειμένου, με την κατασκευή περίπου 42,5 χιλιομέτρων αγωγών δικτύου και 2.067 εξωτερικών διακλαδώσεων.

Με τη νέα χρηματοδότηση ολοκληρώνεται έτσι ένα σημαντικό έργο περιβαλλοντικής υποδομής για τα Γλυκά Νερά και την ευρύτερη περιοχή.

11.000 κάτοικοι αποκτούν ολοκληρωμένο δίκτυο

Με την ολοκλήρωση του έργου, περίπου 11.000 κάτοικοι στην περιοχή των Γλυκών Νερών θα εξυπηρετούνται από ολοκληρωμένο σύστημα αποχέτευσης.

Τα λύματα θα οδηγούνται προς επεξεργασία στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου-Παιανίας, ενισχύοντας τις περιβαλλοντικές υποδομές της περιοχής και βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί παράλληλα σημαντική παρέμβαση για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς με την ολοκλήρωση του δικτύου περιορίζεται η ανάγκη για μεμονωμένες λύσεις αποχέτευσης και ενισχύεται η ορθολογική διαχείριση των αστικών λυμάτων.