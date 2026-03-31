Eπί τάπητος το κύμα ακρίβειας, σύσκεψη στο Μαξίμου έχει συγκαλέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύσκεψη πραγματοποιείται σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου με επίκεντρο το κύμα ακρίβειας που πλήττει τους καταναλωτές λόγω των επιπτώσεων του πολέμου.

Ενόψει της εφαρμογής των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την πρόληψη φαινομένων αισχροκέρδειας και τη στήριξη των καταναλωτών απέναντι στην ακρίβεια ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συγκαλέσει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αν και η αντιμετώπιση της ακρίβειας ήταν ψηλά στην ατζέντα του και πριν την νέα κρίση πλέον τίθεται στο επίκεντρο υπό το ειδικό βάρος της αύξησης του ενεργειακού κόστους που ασκεί περαιτέρω πίεση στα εισοδήματα.

Ο πρωθυπουργός θα ενημερωθεί σήμερα Τρίτη (31.3.2026) στις 12.00 από την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη νέα ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Εποπτείας της Αγοράς για την κατάσταση της αγοράς και την πορεία των τιμών ενόψει Πάσχα.

Η εστίαση στην εικόνα της αγοράς είναι επιβεβλημένη λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ήδη περάσει στις τιμές σημαντικές αυξήσεις σε βασικά αγαθά που φαίνεται να επηρεάζονται από τα ακριβά μεταφορικά κόστη, τις ανατιμήσεις στα λιπάσματα και άλλες επιπτώσεις από την διαταραχή που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Η σύσκεψη για τα παραπάνω θέματα έχει ενδιαφέρον επίσης καθώς η αγορά προσαρμόζεται για την εφαρμογή των τελευταίων μέτρων που ανακοινώθηκαν για καύσιμα και τρόφιμα και ενόψει κλιμάκωσης των δράσεων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όπως δεσμεύθηκε και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Εξάλλου, έχουν προαναγγελθεί και άλλες παρεμβάσεις ενώ για το πλαφόν στα τρόφιμα, αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης έχουν διαμηνύσει ότι θα παραταθεί και πέραν της 30ης Ιουνίου εάν χρειαστεί, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι πληθωριστικές πιέσεις.