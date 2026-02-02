Επισημοποιήθηκε η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου από την ΕΕ

Σε ισχύ τέθηκε ο νέος κανονισμός που απαγορεύει την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) από το φθινόπωρο του 2027, όπως δημοσιεύθηκε σήμερα (2.2.2026) στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ επιταχύνει τις διεργασίες για την ανάπτυξη του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και την αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας στο εγχείρημα της απεξάρτησης της Ευρώπης από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές της Ρωσίας, με τη χρήση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Όπως αναφέρεται στον νέο κανονισμό, τα κράτη – μέλη της ΕΕ πρέπει να προετοιμαστούν για την πλήρη κατάργηση του ρωσικού αερίου με συντονισμένο τρόπο ώστε να δοθεί στην αγορά επαρκής χρόνος προσαρμογής, χωρίς να ανακύψει κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού ή σημαντικός αντίκτυπος στις τιμές της ενέργειας. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια διαφοροποίησης για το φυσικό αέριο και να τα υποβάλουν στην Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, η απόφαση για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο αποτελεί μία αλλαγή ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή και συνιστά τερματισμό του παράδοξου φαινομένου από τη μία η Ευρώπη να στηρίζει την Ουκρανία και από την άλλη να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας μέσω της αγοράς του φυσικού αερίου.

«Η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου αλλάζει τις ισορροπίες, δημιουργεί εναλλακτικές διαδρομές για την Ευρώπη, αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου ενεργειακού κόμβου στην περιοχή και περιορίζει τον ενεργειακό ρόλο της Τουρκίας. Είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος και στρατηγικής επιλογής», σημείωσε ο κ. Παπασταύρου επισημαίνοντας ότι ο κάθετος διάδρομος αποτελεί ένα σύνθετο εγχείρημα χωρίς προηγούμενο και κάτι περισσότερο από ένα ενεργειακό έργο, καθώς διανοίγει ευκαιρίες για το εμπόριο, τις μεταφορές και ευρύτερα για την οικονομία.

Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε ότι οι ΗΠΑ αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου και ανακοίνωσε ότι στις 24 Φεβρουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας των εμπλεκόμενων χωρών στην Ουάσιγκτον με Αμερικανούς αξιωματούχους, ώστε να προχωρήσει γρήγορα το εγχείρημα.