Εστίαση – Τουρισμός: Υπογράφεται η Συλλογική Σύμβαση με αύξηση μισθών 12% σε δύο χρόνια για 500 χιλιάδες εργαζόμενους σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ

Με σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις έκλεισε η συμφωνία εργαζομένων και εργοδοτών στον κλάδο επισιτισμού, τουρισμού και αρτοποιείων για την νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που αναμένεται να υπογραφεί σήμερα Τρίτη, 17 Μαρίου.

Τη νέα κλαδική σύμβαση που θα καλύπτει πάνω από 450 με 500 χιλιάδες εργαζόμενους σε όλο το φάσμα της εστίασης -επισιτισμό, τουρισμό και αρτοποιεία- και έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία ενόψει της τουριστικής περιόδου, θα υπογραφεί από τις κλαδικές Ομοσπονδίες των εργαζομένων συνεπικουρούμενες από την ΓΣΕΕ και την ΓΣΕΒΕΕ.

Οι μισθοί αναμένεται να ανέβουν εκ νέου, με αυξήσεις που σύμφωνα με πληροφορίες θα ανέρχονται σε 8% και 4% ή 12% σωρευτικά στις απολαβές όλων των ειδικοτήτων, με κατώτατο κλαδικό μισθό τα 950 ευρώ και 988 την τρέχουσα διετία στα τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα.

Πρόκειται για την δεύτερη συλλογική σύμβαση που υπογράφεται με βάση την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, νομοσχέδιο της Νίνης Κεραμέως, που άνοιξε το δρόμο για αυξήσεις μισθών και παροχών μέσω των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Η πρώτη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) ενεργοποιήθηκε στις αρχές Μαρτίου στον κλάδο της βιομηχανίας ζαχαρωδών προϊόντων και ενσωμάτωνε αυξήσεις μισθών σωρευτικά πάνω από 20% στην τριετία 2026-2028 καλύπτοντας συνολικά περίπου 23.000 εργαζόμενους.

Η κλαδική ΣΣΕ για την εστίαση και τον τουρισμό που οριστικοποιείται σήμερα αφορά ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς εργασίας, καθώς υπολογίζεται ότι σε αυτούς τους κλάδους, ήτοι ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταβέρνες, καφέ, απασχολούνται πάνω από 500 χιλιάδες εργαζόμενοι. Η αύξηση, όπως αναφέρθηκε θα περιλαμβάνει αυξήσεις 8% και 4%, για το 2026 και το 2027, με αφετηρία την ποσοστιαία αύξηση στους προηγούμενους βασικούς μισθούς που προβλεπόταν στην κλαδική σύμβαση του 2023-2025, η οποία έληξε τον Φεβρουάριο 2025 και βρίσκεται σε μετενέργεια.

Σημειώνεται ότι οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία ειδικότητας των εργαζόμενων και κυμαίνονται μεταξύ 950 και 1.000 ευρώ μεικτά για τις βασικές κατηγορίες εργαζόμενων σε ξενοδοχεία και προσαυξάνονται με επιδόματα.

Τα ποσοστά της αύξησης στο πλαίσιο της νέας ΣΣΕ το 2026 και το 2027 θα παρασύρουν τους μισθούς όλων των ειδικοτήτων, οπότε, αναπροσαρμόζονται οι μισθοί και όσων αμείβονται πάνω από τον κατώτατο μισθό. Επίσης, οι αυξήσεις μισθών θα συμπαρασύρουν σε αυξήσεις και τα επιδόματα όπως επιδόματα τριετιών, γάμου, σπουδών, ανθυγιεινής εργασίας και εποχικής απασχόλησης.

Μετά από την υπογραφή της κλαδικής ΣΣΕ στην εστίαση αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις σε άλλες κατηγορίες επαγγελματιών.