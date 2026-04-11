Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για την κατάσταση στο φυσικό αέριο – Τι προβλέπει ο ENTSO-G για αποθήκες, LNG και τιμές

Ο ανταγωνισμός με την Ασία για φορτία LNG αποτελεί το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα και τους επόμενους μήνες στο φυσικό αέριο.

Αυτό είναι το συμπέρασμα του ευρωπαϊκού διαχειριστή ENTSO-G, ο οποίος απηύθυνε έκκληση στις ευρωπαϊκές εταιρείες να μην καθυστερήσουν να γεμίσουν με φυσικό αέριο τις αποθήκες ενόψει του επόμενου χειμώνα. Σήμερα η στάθμη τους βρίσκεται κοντά στο 29% και η Ευρώπη έχει χάσει το 8% των προμηθειών LNG που προέρχονταν από το Κατάρ. Έτσι, μιλάμε για ένα μικρό κλάσμα των συνολικών εισαγωγών αερίου, που από μόνο του δεν θα προκαλούσε ιδιαίτερο πρόβλημα.

Το γεγονός, όμως, ότι η Ασία έχει χάσει πολύ μεγαλύτερο μέρος των δικών της προμηθειών δημιουργεί αυξημένο ανταγωνισμό για τα φορτία LNG που είναι διαθέσιμα παγκοσμίως. Σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για τη μελλοντική πορεία των τιμών και της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δημιουργείται έτσι μια απειλή για το ευρωπαϊκό σύστημα.

Με βάση τον ENTSO-G, η Ευρώπη θα χρειαστεί κατά τη φετινή θερινή περίοδο 86 δισ. κ.μ. LNG για να φτάσουν οι αποθήκες της στο επιθυμητό 90% στα τέλη Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο διακοπούν οι εναπομείνασες ρωσικές εισαγωγές, τότε θα χρειαστούν άλλα 6 δισ. κ.μ.

Ο διαχειριστής εκτιμά ότι στο βασικό σενάριο η επίτευξη του στόχου 90% είναι εφικτή, αλλά μόνο αν μεγιστοποιηθούν οι εισαγωγές LNG καθ’ όλη τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου. Όπως τονίζει, θα χρειαστεί μεταξύ άλλων και η πλήρης αξιοποίηση της δυναμικότητας των τερματικών στην Κεντρική, Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη.

Στην περίπτωση που οι εισαγωγές LNG θα είναι διαθέσιμες μόνο μερικώς επειδή η Ασία θα “κλέψει” ποσότητες, τότε οι αποθήκες θα ξεκινήσουν τον επόμενο χειμώνα στο 76%.

Και στις δύο περιπτώσεις ο ENTSO δεν βλέπει να συντρέχουν λόγοι για αναγκαστική περικοπή της κατανάλωσης το καλοκαίρι στη Γηραιά Ήπειρο. Θεωρεί, πάντως, ότι ξεκινώντας το χειμώνα από τόσο χαμηλή στάθμη, θα χρειαστεί περιορισμός της ζήτησης για να μην εξαντληθούν οι αποθήκες. Στην πράξη, αυτό θα συμβεί είτε μέσω μέτρων που θα λάβει η Ε.Ε. και οι κυβερνήσεις, ή μέσω των υψηλών τιμών που θα οδηγήσουν από μόνες τους στο ίδιο αποτέλεσμα.

Εδώ ακριβώς είναι που τα πράγματα δυσκολεύουν για τους καταναλωτές, τόσο του φυσικού αερίου όσο και του ηλεκτρισμού. Οι προβλέψεις των εγχώριων και διεθνών ειδικών κάνουν λόγο για τιμές έως και στα 100 ευρώ από 45 σήμερα στην περίπτωση του ευρωπαϊκού συμβολαίου TTF εφόσον η κρίση συνεχιστεί.