Φούρλαρης (ΡΑΑΕΥ): Η μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος στη λιανική θα είναι στο ύψος του 20%

Μείωση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 20% προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), Δημήτρης Φούρλαρης, σήμερα (1.9.2025) καλεσμένος στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ.

«Μια αίσθηση που έχω είναι ότι θα είναι στο ύψος του 20% (σ.σ. η μείωση στην τιμή λιανικής του ηλεκτρικού ρεύματος). Αυτή είναι αίσθηση και μόνο και περιμένουμε πραγματικά σήμερα να το δούμε» είπε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, αναφερόμενος στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος που αναμένεται να ανακοινώσουν εντός της ημέρας οι πάροχοι ενέργειας.

«Τα δεδομένα είναι τα εξής. Θα σας πάρω την χονδρεμπορική τιμή της ενέργειας πώς είχε διαμορφωθεί. Τον Μάιο ήταν γύρω στα 83 ευρώ τη μεγαβατώρα, τον Ιούνιο ήταν 85,5 ευρώ τη μεγαβατώρα, τον Ιούλιο ήταν 100,5 ευρώ την κιλοβατώρα και τον Αύγουστο έπεσε στα 78. (…) Τον αντίκτυπο αυτό της λιανικής θα το δούμε στα τιμολόγια που θα δώσουν σήμερα. (…) Αυτά που είπε και ο πρωθυπουργός και ο υπουργός αφορούν τα κυμαινόμενα τιμολόγια και μόνο. Όχι τα σταθερά. Τα κυμαινόμενα τιμολόγια, η τιμή χρέωσης βγαίνει με μηχανισμό διακύμανσης. Ο μηχανισμός διακύμανσης συνεπώς έχει μέσα τις τιμές της χονδρεμπορικής. (…) Ο μηχανισμός διακύμανσης θα το εκτελέσει by default και πρέπει την τελική τιμή χρέωσης που θα δώσουν, να ακολουθούν αυτή τη διακύμανση. Συνεπώς, σωστά είπαν και ο πρωθυπουργός και ο υπουργός, οι τιμές πρέπει να αποκλιμακωθούν» ανέφερε ο κ. Φούρλαρης.

«Εκεί περίπου είναι, 22%. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι κάπου εκεί» επισήμανε, σχολιάζοντας ότι η τιμή χονδρικής από τον Ιούλιο στον Αύγουστο μειώθηκε σε αυτό το ποσοστό.

Η Αρχή εφαρμόζει την ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία προβλέπει κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, εξήγησε ο κ. Φούρλαρης. Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, έγινε η κατηγοριοποίηση των προϊόντων προμήθειας με κριτήριο αποκλειστικά τον κίνδυνο έκθεσης του καταναλωτή στις διακυμάνσεις των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ενέργειας.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν δύο κατηγορίες, μία η σταθερού τύπου που ήταν το μπλε μέχρι τώρα και η άλλη ήταν η κυμαινόμενη κατηγορία που περιελάμβανε το πράσινο και το κίτρινο. Η μία κατηγορία δεν έχει διακυμάνσεις χονδρεμπορικής. Η άλλη έχει διακυμάνσεις χονδρεμπορικής και την αποκλιμάκωση.

«Γιατί κάναμε τα κόκκινα τιμολόγια. Μέχρι τώρα υπήρχε το μπλε τιμολόγιο, το οποίο η Αρχή έκανε μια συντηρητική προσέγγιση ερμηνείας της οδηγίας, όπως είπα, όπου λέγαμε ότι θα έχουμε μία τιμή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η οποία κατ’ ελάχιστον είναι δωδεκάμηνη και αυτή η τιμή, ό, τι κατανάλωση κάνεις, ό,τι κιλοβατώρες, αυτή την τιμή, ας πούμε 14 λεπτά την κιλοβατώρα, επί αυτή την τιμή βγαίνει η χρέωση της προμήθειας που πρέπει να πληρώσεις. Επειδή όμως προέκυψαν και άλλα προϊόντα, δηλαδή τα κόκκινα τιμολόγια, έχουν το εξής. Είναι προκαθορισμένες χρεώσεις προμήθειας, οι οποίες όμως διαφοροποιούνται κατά τρόπο ορισμένο και εκ των προτέρων γνωστό στον καταναλωτή και δεν έχουν επιρροή από τη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας.

Να πω, πώς διαφοροποιείται. Είπαμε το μπλε, μια τιμή για οποιαδήποτε κατανάλωση, πραγματοποιήσετε, μικρή, μεγάλη, ό,τι είναι.

Έρχεται το κόκκινο και όπως προβλέπει η οδηγία μπορεί να υπάρχει σε κάθε σταθερού τύπου τιμολόγιο και έτσι τα κόκκινα να τα λέμε υβριδικό μπλε, να το πω έτσι. Έχει ένα ευέλικτο στοιχείο. Αυτό το ευέλικτο στοιχείο, να φέρω το παράδειγμα είναι η κατανάλωση. Και λέω, είναι ένα τιμολόγιο το οποίο έχει για τις πρώτες 300 κιλοβατώρες μια τιμή Α, για τις επόμενες 400 κιλοβατώρες Β, για τις επόμενες 600 Γ. Άρα δηλαδή υπάρχουν μέσα στο τιμολόγιο μπάντες κατανάλωσης με διαφορετική τιμή.

Δηλαδή, κάνετε 1.000 κιλοβατώρες κατανάλωση, ας πούμε, στις πρώτες 200 σας λέει θα την πληρώσετε με αυτή την τιμή, τις δεύτερες 400 με άλλη τιμή. (…) Ανεβαίνοντας η κατανάλωση ανεβαίνει η τιμή. (…) Το πρόγραμμα είναι ετήσιο, όλα είναι κατ’ ελάχιστον ετήσια» ανέφερε σχετικά με τα χρωματιστά τιμολόγια ο κ. Φούρλαρης.

Ως προς το πώς μπορεί κανείς να επιλέξει χρώμα τιμολογίου, ο κ. Φούρλαρης εξήγησε ότι πρέπει κανείς να έχει ένα ιστορικό της κατανάλωσής του.

«Το ρολόι, για τον καταναλωτή, το θεωρώ πλέον, όπως πρέπει να κοιτάζει κανείς στο κινητό τις κλήσεις του. Πρέπει να κατεβαίνει, να βλέπει το ρολόι του γιατί πολλές φορές σας έρχονται λογαριασμοί από τον πάροχο και βλέπετε μία κατανάλωση. Την κατανάλωση αυτή την ξέρετε αν την έχετε κάνει ή είναι κατ’ εκτίμηση γιατί δεν ήρθε ο καταμετρητής. (…)

Εκ των ων ουκ άνευ θεωρώ ότι ένας ενεργός καταναλωτής πρέπει κάθε μήνα να βλέπει την κατανάλωσή του για να ελέγχει και τον λογαριασμό που του έρχεται» ανέφερε.

«Το πράσινο τιμολόγιο, το τονίζω, έχει τη δυνατότητα κάθε μήνα να διαμορφώνει διαφορετικές τιμές για το πάγιο, είτε να τις μειώνει ή να τις αυξάνει και ομοίως για τον δεύτερο προσθετέο, τη βασική τιμή προμήθειας, να δίνει μεγαλύτερη ή μικρότερη έκπτωση. Άρα το πράσινο, το λέω έτσι ευγενικά, έχει τη δυνατότητα να αποκλιμακωθεί και άλλο με αυτούς τους δύο πρώτους προσθετέους, ανεξαρτήτως της χονδρεμπορικής. (…)

Το καλύτερο, είναι ανάλογα το προφίλ του καθενός μας. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε έχω βαρεθεί να κοιτάζω πού θα πάει η χονδρεμπορική, θα πάρω μια σταθερή τιμή που με βολεύει, το μπλε και θεωρώ ότι μπορώ να το πληρώνω.

Οι πάροχοι γενικώς τσιμπάγανε τα κυμαινόμενα για να οδηγήσουν τους καταναλωτές τους προς τα σταθερά. Και γιατί το κάνουν αυτό; Να μην το βλέπουμε μόνο πονηρά, να το βλέπουμε και από τη θετική του μεριά. Γιατί, με αυτό τον τρόπο έχουν συγκεκριμένο όγκο κατανάλωσης τον οποίο δεσμεύουν για 12 μήνες, γιατί αλλιώς έχει ρήτρα πρόωρης αποχώρησης η οποία θα είναι αναλογική και προβλέψιμη, έχουν συγκεκριμένο όγκο κατανάλωσης, τον ξέρουν, μπορούν να δίνουν καλύτερες τιμές και χετζάροντας αν στραβώσει κάτι στη χονδρεμπορική και επίσης έχουν σταθερές χρηματοροές» συμπλήρωσε καταλήγοντας ο κ. Φούρλαρης.