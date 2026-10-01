ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές Σεπτεμβρίου – Τα 95 εκατ. ευρώ «άγγιξαν» τα επιδόματα ανεργίας

Αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές που ολοκληρώθηκαν μέσα στον Σεπτέμβριο ανά κατηγορία ωφελουμένων, έδωσε η ΔΥΠΑ.

Οι πληρωμές Σεπτεμβρίου της ΔΥΠΑ αφορούν εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες, με τις καταβολές να αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

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Συγκεκριμένα, τα 94,5 εκατ. ευρώ «άγγιξαν» οι καταβολές για τα επιδόματα ανεργίας, με 93.460343,23 ευρώ να αφορούν τα τακτικά επιδόματα ανεργίας, 409.775,51 ευρώ τα βοηθήματα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων και 500.508 ευρώ τα επιδόματα μακροχρόνιων ανέργων.

Οι συνολικές δαπάνες και ο αριθμός ωφελουμένων, ανά κατηγορία παροχών καθώς και οι δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης οργανωμένες σε εννέα βασικές κατηγορίες έχουν ως εξής: