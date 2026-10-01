Μακρο-οικονομία

ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές Σεπτεμβρίου – Τα 95 εκατ. ευρώ «άγγιξαν» τα επιδόματα ανεργίας

Τα ποσά που καταβλήθηκαν σε εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες
Γραφείο ΔΥΠΑ
Γραφείο της ΔΥΠΑ στην Αθήνα / Eurokinissi
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Αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές που ολοκληρώθηκαν μέσα στον Σεπτέμβριο ανά κατηγορία ωφελουμένων, έδωσε η ΔΥΠΑ.

Οι πληρωμές Σεπτεμβρίου της ΔΥΠΑ αφορούν εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες, με τις καταβολές να αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, τα 94,5 εκατ. ευρώ «άγγιξαν» οι καταβολές για τα επιδόματα ανεργίας, με 93.460343,23 ευρώ να αφορούν τα τακτικά επιδόματα ανεργίας, 409.775,51 ευρώ τα βοηθήματα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων και 500.508 ευρώ τα επιδόματα μακροχρόνιων ανέργων.   

Οι συνολικές δαπάνες και ο αριθμός ωφελουμένων, ανά κατηγορία παροχών καθώς και οι δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης οργανωμένες σε εννέα βασικές κατηγορίες έχουν ως εξής:

Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα από τη ΔΥΠΑ αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες.

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Μακρο-οικονομία
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