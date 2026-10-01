Πιερρακάκης: Εντός Οκτωβρίου ψηφίζονται οι νέες παρεμβάσεις – Άμεσα σε ισχύ το πλαίσιο για τους servicers – Τα μέτρα που είναι στην «ουρά»

Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα ψηφιστεί ο νόμος για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των servicers και τις 120 δόσεις, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνέντευξή του στην ertnews.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε ότι ο νόμος αφού ψηφιστεί θα ισχύσει αμέσως για τους servicers και μέχρι τα μέσα του 2027 για τις 120 δόσεις, καθώς περνά από την διαδικασία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

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Ο υπουργός σχολίασε τα μέτρα «έκπληξη» που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μαζί με αυτά για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει στρατηγική ώστε να είναι δίπλα στον πολίτη ακόμη κι αν τα πράγματα δυσκολέψουν, με μέτρα όπως π.χ. παραπάνω στήριξη στο πετρέλαιο κίνησης ή θέρμανσης, στα λιπάσματα κ.ο.κ.

«Με δεδομένο πώς θα κινηθούν οι τιμές στις διεθνείς αγορές η κυβέρνηση θα επανέλθει στα μέσα του μήνα», τόνισε, αναφερόμενος στην επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης –οριζόντια στην αντλία με πιθανή συνεισφορά και από τα διυλιστήρια– και στην αύξηση του επιδόματος. Το οικονομικό επιτελείο, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ετοιμάζεται ακόμη και για τυχόν επιδείνωση του διεθνούς κλίματος μιλώντας ειδικότερα και για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Επανέλαβε ότι όποια παρέμβαση στον ΕΦΚ περνά από την ευελιξία που δίνει η ΕΕ και οι δημοσιονομικοί κανόνες. Η Ελλάδα, με την πρόοδο που έχει επιτύχει, μπορεί να ζητήσει παρέμβαση της ΕΕ, σημείωσε παραπέμποντας στο προσεχές Ecofin.

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Ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε επίσης ότι υπάρχουν εφεδρείες κι αυτό θα φανεί στο επόμενο διάστημα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Οι servicers είχαν «παραθυράκια»

Για τους servicers, όπως είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκη, υπήρχαν «παραθυράκια και χαραμάδες» που έπρεπε να κλείσουν ενώ υπενθύμισε ότι είχαν ήδη ληφθεί μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, όπως οι αλλαγές στον εξωδικαστικό, το όριο για το ακατάσχετο κ.ο.κ.. «Ήρθαμε να προσθέσουμε άλλο ένα εργαλείο. Έχοντας μιλήσει με βιοτέχνες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες προχωρήσαμε στο μέτρο», είπε μεταξύ άλλων.

Σχολίασε επίσης ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα ενισχυθούν και θα αυξηθεί η εποπτεία για να τηρείται το νέο πλαίσιο που θεσπίστηκε για τους servicers. Αναφέρθηκε ενδεικτικά στο πλαφόν 15% για την προκαταβολή και στην θέσπιση χρονοδιαγράμματος και να τηρείται η ρύθμιση και από τις δύο πλευρές. Ερωτηθείς σχετικά με το επιτόκιο τόνισε ότι δεν είναι υψηλό αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι η κυβέρνηση το διατηρεί σταθερό παρά τις αυξήσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Στόχος του νέου πλαισίου, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, είναι να αποφεύγονται δυσμενείς για τον δανειολήπτη καταστάσεις όπως να μην ξεκινά ερήμην του δανειολήπτη ο πλειστηριασμός. Προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων είναι και το πρόστιμο και η πίστωση δόσεων στον πολίτη εάν δεν τηρούνται οι νέοι όροι, όπως εξήγησε.

Το χρονοδιάγραμμα

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι το νέο πλαίσιο για τις 120 δόσεις θα ισχύσει μέχρι τα μέσα του 2027 ενώ στόχος είναι να ψηφιστεί ο νόμος μέσα στον Οκτώβριο.

Εξήγησε ότι δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί νωρίτερα γιατί έχει να κάνει με την εκτέλεση του προϋπολογισμού.