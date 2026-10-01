ΤτΕ: Αυξήθηκαν τα επιτόκια στις χορηγήσεις τον Αύγουστο 2026, σταθερά παρέμειναν στις καταθέσεις

Σε αύξηση των επιτοκίων στα δάνεια προχώρησαν οι τράπεζες διατηρώντας αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για τον Αύγουστο καταδεικνύοντας αύξηση της απόστασης επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,37%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων αυξήθηκε στο 4,79%.

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Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 4,42 εκατοστιαίες μονάδες (4,42%) από 4,30% που ήταν τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,21%.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,17%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,97%.

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Στις χορηγήσεις

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 14,59%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 56 μονάδες βάσης στο 9,89%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 3,39%.