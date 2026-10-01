Σχοινάς: Ενίσχυση 3,63 εκατ. ευρώ σε 7.715 καλλιεργητές μηδικής – Αφορά όσους επλήγησαν από τα μέτρα για την ευλογιά

Στην καταβολή 3.635.944,05 ευρώ (μέσω deminimis) για την ενίσχυση 7.715 καλλιεργητών μηδικής που επλήγησαν από τα μέτρα για την ευλογιά, προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η μεταφορά της σχετικής πίστωσης και η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, εγκρίθηκε.

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Η ενίσχυση, μέσω του καθεστώτος de minimis, αφορά καλλιεργητές μηδικής (πολυετές τριφύλλι) στις Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Φθιώτιδας και Φλώρινας. Πρόκειται για παραγωγούς που επηρεάστηκαν άμεσα από τους περιορισμούς στη διακίνηση ζωοτροφών, οι οποίοι επιβλήθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ευλογιάς.

Οι περιορισμοί και οι απώλειες

Οι περιορισμοί είχαν παραμείνει σε ισχύ για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα κατά την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου 2025, δηλαδή σε μια κρίσιμη περίοδο για τη συγκομιδή της μηδικής, δημιουργώντας απώλειες για τους παραγωγούς των συγκεκριμένων περιοχών. Η συγκεκριμένη παρέμβαση έρχεται να καλύψει αυτές τις απώλειες, με το συνολικό ποσό να διατίθεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΑΑΤ.

«Η μάχη απέναντι στην ευλογιά έχει δύο πλευρές. Από την μια να προστατεύσουμε το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και, από την άλλη, να στηρίξουμε όσους υφίστανται τις οικονομικές συνέπειες αυτής της μάχης. Η σημερινή πληρωμή των 3,63 εκατ. ευρώ σε 7.715 καλλιεργητές μηδικής είναι μια τέτοια παρέμβαση» δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Αναφερόμενος στους περιορισμούς που ήταν αναγκαίο να επιβληθούν στη διακίνηση των ζωοτροφών, ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι «είχαν πραγματικό κόστος για τους παραγωγούς και αυτό το κόστος δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Κάθε φορά που η μάχη απέναντι στην ευλογιά δημιουργεί ένα πραγματικό πρόβλημα στην παραγωγή, η δική μας δουλειά είναι να το εντοπίζουμε και να το λύνουμε. Αυτό κάνουμε και σήμερα».