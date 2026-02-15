H ελληνική άμυνα ως πυλώνας βιομηχανικής ισχύος και οι τομείς που προσελκύουν ενδιαφέρον στην Ευρώπη

Μετατόπιση επενδυτικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος παρατηρείται στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, λόγω της εξέλιξης της στρατιωτικής τεχνολογίας και της αυξημένης έμφασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη διατήρηση παραγωγικών δυνατοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, τομείς της βιομηχανίας και της τεχνολογίας της ελληνικής άμυνας, όπως τα μη επανδρωμένα συστήματα, τα ηλεκτρονικά, τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και η παραγωγή πυρομαχικών, καταγράφουν αυξημένη κινητικότητα.

Ο Τάσος Ροζολής, πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ, τονίζει στο ΑΠΕ ότι η άμυνα εξελίσσεται σε κεντρικό πυλώνα στρατηγικής, οικονομικής και βιομηχανικής ισχύος, με την Ευρώπη να επενδύει σε ισχυρή αμυντική βάση, στρατηγική αυτονομία και ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής.

Τα μη επανδρωμένα συστήματα, κυρίως για επιτήρηση και συλλογή πληροφοριών, αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Στην Ελλάδα αναπτύσσονται πρωτοβουλίες σε έρευνα και ανάπτυξη με τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.

Ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζει ο τομέας ηλεκτρονικών και επικοινωνιών. Η INTRACOM Defense συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα, ενώ η THEON GROUP προωθεί εξοπλισμό ατομικού στρατιώτη σε ξένες αγορές. Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς υπογραμμίζει ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία διαθέτει σημαντικό εξαγωγικό αποτύπωμα, με κύκλο εργασιών περίπου 700 εκατ. ευρώ, που μπορεί να υπερβεί το 1 δισ. ευρώ.

Ο τομέας των πυρομαχικών και των εξοπλισμών παραμένει στρατηγικός. Η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα διαθέτει εγκαταστάσεις και τεχνογνωσία, ενώ ο όμιλος METLEN αξιοποιεί την τεχνογνωσία του σε προηγμένη μεταλλουργία για αμυντικές εφαρμογές.

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία συνεχίζει να υποστηρίζει αεροπορικά μέσα και διεθνή προγράμματα, ενώ ο Αλέξανδρος Διακόπουλος τονίζει ότι η ΕΑΒ λειτουργεί σε υβριδικό καθεστώς, που απαιτεί συνεργασίες για αποτελεσματική υποστήριξη.

Στόχος είναι η αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, η σύνδεση της βιομηχανίας με έρευνα και καινοτομία, και η συμμετοχή σε κοινοπραξίες και ευρωπαϊκά έργα. Παράλληλα, η έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και προβλεψιμότητας παραμένει πρόκληση για μεγάλες επενδύσεις.

Η εστίαση σε επιλεγμένους τομείς -μη επανδρωμένα συστήματα, ηλεκτρονικά, πυρομαχικά- αποτελεί ρεαλιστική στρατηγική για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό καταμερισμό αμυντικής παραγωγής τα επόμενα χρόνια.