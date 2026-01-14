Η ΑΑΔΕ φέρνει το ΔΕΟΣ στη θέση του ΣΔΟΕ – Βάζει στο στόχαστρο λαθρεμπόριο και φοροδιαφυγή

Σε ριζική αναδιάρθρωση της δομής καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βάζοντας στο στόχαστρο λαθρεμπόριο και φοροδιαφυγή.

Μετά και την πλήρη ενσωμάτωση του ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ από τον περασμένο Οκτώβριο ήδη, η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΓΣΔΟΕ) καταργείται από το οργανόγραμμα της ΑΑΔΕ και στη θέση της ιδρύεται η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ), με νέα οργάνωση και εξειδικευμένες επιχειρησιακές μονάδες προκειμένου να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή.

Οι τρεις πυλώνες: ΜΕΟΕΛ, ΜΕΦΕΛ, ΜΕΤΕΛ

Με βάση απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η νέα δομή θα τεθεί σε πλήρη οργανωτική και επιχειρησιακή λειτουργία από τον Μάρτιο του 2026. Θα στηρίζεται, κυρίως, σε τρεις κατηγορίες περιφερειακών μονάδων που θα δρουν σε όλη τη χώρα:

οι Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Αττικής και Μακεδονίας θα αναλάβουν την αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων ερευνών ηλεκτρονικού εγκλήματος, διαφθοράς και απάτης δημοσίων λειτουργών.

θα αναλάβουν την αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων ερευνών ηλεκτρονικού εγκλήματος, διαφθοράς και απάτης δημοσίων λειτουργών. οι Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων (ΜΕΦΕΛ) θα λειτουργήσουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, εστιάζοντας στην καταπολέμηση μεγάλης φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

οι Μονάδες Ειδικών Τελωνειακών Ελέγχων (ΜΕΤΕΛ) Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούν στο λαθρεμπόριο και τη δασμοφοροδιαφυγή.

Λαθραία, ναρκωτικά και πολιτιστική κληρονομιά

Κατά βάση, η Γενική Διεύθυνση ΔΕΟΣ θα ασχολείται με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, τη δασμοφοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή και τον έλεγχο κίνησης κεφαλαίων.

Ωστόσο το πεδίο δράσεως θα είναι πολύ ευρύτερο. Ενδεικτικά, οι ΜΕΤΕΛ θα διενεργούν ελέγχους για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, προδρόμων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών. Στο στόχαστρο μπαίνει και η παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων, μνημείων, κειμηλίων και έργων τέχνης, καθώς και θησαυρών της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παράλληλα προβλέπεται διεθνής συνεργασία με OLAF, INTERPOL και EUROPOL ενώ ειδικό τμήμα θα λειτουργεί ως Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες (ARO Greece), διευκολύνοντας την αμοιβαία διοικητική συνεργασία μέσω διεθνών δικτύων όπως το CARIN. Η αμοιβαία συνδρομή θα επεκτείνεται και σε αιτήματα από διωκτικές αρχές κρατών-μελών της ΕΕ που διαβιβάζονται μέσω EUROPOL και INTERPOL.