Η Ελλάδα παρήγαγε 27% περισσότερο ηλεκτρισμό από τη ζήτηση τον Ιανουάριο – Σχεδόν μηδενίστηκαν οι εισαγωγές, σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ

Τις σημαντικές αλλαγές που έχουν λάβει χώρα στην εγχώρια αγορά σε όρους παραγωγής και ζήτησης αντανακλούν τα μεγέθη του Ιανουαρίου, βάσει του νέου μηνιαίου δελτίου για την ηλεκτρική ενέργεια που εξέδωσε ο ΑΔΜΗΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, σε ετήσια βάση η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρας μας σημείωσε άλμα 23% φτάνοντας τις 5.938 GWh. Η ζήτηση ενισχύθηκε λιγότερο, κατά 5,2% στις 4.674 GWh. Κατ’ επέκταση, προκύπτει μια διαφορά 27% ανάμεσα σε παραγωγή και ζήτηση, καθώς μεγάλες ποσότητες κατευθύνθηκαν αναγκαστικά στο εξωτερικό.

Το ισοζύγιο με τις γειτονικές μας χώρες έδειξε -1.264 GWh, αφού οι εξαγωγές έφτασαν τις 1.338 GWh και οι εισαγωγές μόλις τις 74 GWh.

Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 86% και οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 78%. Έτσι, προκύπτει ότι η Ελλάδα ήταν τον πρώτο μήνα του 2026 σχεδόν αποκλειστικά εξαγωγική.

Κυριότεροι παραλήπτες του ελληνικού ηλεκτρισμού ήταν η Βουλγαρία με 855 GWh και η Β. Μακεδονία με 338 GWh, ενώ η Ιταλία άντλησε άλλες 331 GWh.

Όσον αφορά το μείγμα της εγχώριας παραγωγής, οι θερμικές μονάδες παρείχαν το 44,9%, με τις ΑΠΕ να συνεισφέρουν 42,6% και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά 12,4%.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι η έντονα εξαγωγική τάση εκτιμάται ότι συνεχίστηκε αμείωτη και το Φεβρουάριο, όταν τα υδροηλεκτρικά επίσης λειτούργησαν σε πολύ υψηλούς ρυθμούς.