Η έλλειψη στο φρέσκο γάλα φέρνει μείωση της παραγωγής φέτας κατά 20.000 τόνους το 2026 – Καμπανάκι από τη βιομηχανία

Τον κίνδυνο για μείωση της παραγωγής φέτας έως και κατά 20.000 τόνους φέτος ανέδειξε ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Τυριού «Φέτας»-ΕΔΟΦ Μιχάλης Σαράντης, μιλώντας στη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Πρωτογενή Τομέα.

Ο Μιχάλης Σαράντης μετέφερε στην επιτροπή της Βουλής τις εκτιμήσεις της ΕΔΟΦ για την παραγωγή φέτας, το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο στη χώρα, εκτιμήσεις που βρίσκονται σε απόκλιση με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και απάντησε επίσης σε ερωτήσεις βουλευτών για τις συνέπειες της MERCOSUR στο εμβληματικό ΠΟΠ προϊόν, τη φέτα. «Να γίνουν 100 συμφωνίες MERCOSUR, η φέτα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα», καθησύχασε τους βουλευτές-μέλη της επιτροπής της Βουλής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουμε 500.000 θανατώσεις ζώων. Από τον Οκτώβριο, το πρόβειο γάλα που κατευθύνεται στη φέτα είναι μειωμένο και μάλιστα, Οκτώβριο και Νοέμβριο υπήρξε μεγάλη μείωση στο γάλα. Οι περισσότερες θανατώσεις ζώων έγιναν μετά τον Αύγουστο», είπε ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ, που επισήμανε όμως ότι δεν είναι το 100% των 500.000 ζώων που θανατώθηκαν, γαλακτοφόρα. Το 50% είναι γαλακτοφόρα, το 30% είναι ζώα που θα μπουν στην παραγωγή και το 20% είναι νέες γέννες. «Το γάλα και τον Ιανουάριο, είναι πολύ μειωμένο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση φέτος να έχουμε μειωμένη παραγωγή έως και 15.000, έως και 20.000 τόνους φέτα. Αυτό θα το δούμε το επόμενο εξάμηνο. Με βάση τις θανατώσεις που έγιναν φαίνεται ότι από 1η Οκτωβρίου και μετά, το γάλα είναι μειωμένο», είπε ο κ. Σαράντης.

Ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ ρωτήθηκε από τα μέλη της διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής, αν το υπουργείο χειρίστηκε σωστά το πρόβλημα της ευλογιάς. «Η ευλογιά ξεκίνησε στη χώρα μας από το καλοκαίρι του 2024. Δυστυχώς έχουμε παραπάνω από 1,5 χρόνο που το πρόβλημα υπάρχει στον κλάδο μας. Η αντιμετώπιση της ευλογιάς είναι υπόθεση των περιφερειών. Δεν ξέρω ποιος έφταιξε, αλλά το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν μπήκε η ευλογιά στην Ελλάδα από την Τουρκία στην Αλεξανδρούπολη και μετά στην Κομοτηνή. Τότε, έπρεπε να παρθούν άμεσα μέτρα, σκληρά και δύσκολα», είπε ο κ. Σαράντης και πρόσθεσε: «Έπρεπε, επί της ουσίας, να γίνει δεύτερο σύνορο στα σύνορα Κομοτηνής-Ξάνθης. Δυστυχώς, από το καλοκαίρι του 2024 μέχρι και το τέλος του 2024, η ευλογιά ξέφυγε από εκεί, με παράνομες μεταφορές ζώων, ζωοτροφών κλπ, και είχαμε όλες αυτές τις εστίες μετά…».

Ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ αναφέρθηκε στη συμφωνία MERCOSUR, σημειώνοντας ότι η φέτα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Αναφέρθηκε στις εξαγωγές της χώρας στη Λατινική Αμερική, μεταξύ των οποίων περίπου 30 τόνοι φέτας, ελάχιστη ποσότητα, όταν η Γερμανία εισάγει πάνω από 25.000 τόνους φέτα. «Η φέτα δεν έχει κανένα πρόβλημα παγκόσμια και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, εκτός από τον κακό μας εαυτό. Ο κακός μας εαυτός είναι περιπτώσεις νοθείας που είχαμε στο παρελθόν από κάποια τυροκομεία. Δηλώνω λοιπόν ότι επειδή η Διεπαγγελματική μας έχει πάνω από 65% εκπροσώπηση, όποιος συλληφθεί με νοθεία, η Διεπαγγελματική θα κάνει τις ανάλογες ενέργειες για να χάσει την άδεια παραγωγής φέτας η εγκατάσταση και σε δεύτερη περίπτωση νοθείας, ο ένας χρόνος θα γίνει πέντε χρόνια. Δηλαδή, θα είμαστε, ως Διεπαγγελματική, αμείλικτοι σε θέματα νοθείας για τη φέτα», πρόσθεσε

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Σαράντης κάλεσε επίσης όποιον έχει στοιχεία στα χέρια για τυχόν ελληνοποιήσεις να τα προσκομίσει ώστε η ΕΔΟΦ να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες.

Ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ ανέφερε επίσης προς τη διακομματική επιτροπή ότι: