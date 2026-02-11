Η ΕΛΣΤΑΤ αλλάζει το καλάθι του πληθωρισμού – Προσθέτει τζόγο και αμοιβές delivery

Αλλάζει ριζικά το καλάθι του πληθωρισμού από αύριο (11.2.2026) καθώς η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) προχωρά σε σημαντική προσθήκη αφενός του τζόγου και αφετέρου των εξόδων παράδοσης αγαθών (delivery) στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος μήνας από τον οποίο θα ξεκινήσει ο υπολογισμός του πληθωρισμού με το νέο καλάθι, θα είναι ο Ιανουάριος του 2026, με τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν μεθαύριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον υπολογισμό του πληθωρισμού τα «Τυχερά Παιχνίδια» εισάγονται στην ομάδα «Αναψυχή και πολιτισμός» ενώ η εφαρμογή της νέας ταξινόμησης θα συνδυαστεί με τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων.

Στο παρελθόν, η έλλειψη επαρκούς μεθοδολογικής εναρμόνισης είχε ως αποτέλεσμα τα τυχερά παιχνίδια να μην καλύπτονται. Η δημοσίευση των συστάσεων της Eurostat σχετικά με τη μεταχείριση των τυχερών παιχνιδιών στον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) τον Δεκέμβριο του 2024, καθιέρωσε την απαραίτητη μεθοδολογία για την ένταξή τους.

Η νέα μέθοδος μέτρησης του πληθωρισμού αντικατοπτρίζει σημαντικές αλλαγές στη φύση των αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και στις μεταβολές των προτύπων κατανάλωσης των νοικοκυριών μετά την εισαγωγή της ταξινόμησης COICOP 1999, αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αναθεώρησης είναι τα έξοδα παράδοσης αγαθών (delivery). Στο παρελθόν, το κόστος μεταφοράς ήταν συχνά «κρυμμένο» μέσα στην τιμή του προϊόντος, χωρίς να καταγράφεται ξεχωριστά. Με τη νέα ταξινόμηση COICOP18, αυτά τα έξοδα κατατάσσονται πλέον στην Ομάδα «Μεταφορές», προσφέροντας σαφέστερη εικόνα για τις δαπάνες των νοικοκυριών και βελτιώνοντας την ακρίβεια του υπολογισμού του πληθωρισμού.

Η COICOP18 κάνει διάκριση μεταξύ αγαθών και υπηρεσιών όπου είναι δυνατόν, και έχουν δημιουργηθεί νέες κατηγορίες και υποκατηγορίες για υπηρεσίες όπως η επισκευή, η συντήρηση, η εγκατάσταση και η ενοικίαση προϊόντων. Οι αλλαγές σε κατηγορίες και υποκατηγορίες προέκυψαν από αναταξινόμηση και αλλαγές στο περιεχόμενό τους.