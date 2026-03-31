Η Λαγκάρντ αμφισβητεί τον Μπέσεντ για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν – Διασταύρωσαν τα ξίφη τους στη σύνοδο της G7

Η Κριστίν Λαγκάρντ αμφισβήτησε την αισιοδοξία του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ ότι οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν θα είναι βραχύβιες.

Η Λαγκάρντ εξέφρασε αυτή της την άποψη για το αποτύπωμα του πολέμου στην οικονομία στο ακροατήριο υψηλόβαθμων αξιωματούχων της G7, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg.

Ο Μπέσεντ υποβάθμισε τη ζημιά που προκλήθηκε μετά από εβδομάδες στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και υποστήριξε ότι οι διαταραχές – συμπεριλαμβανομένου του de facto κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ – θα είναι προσωρινές, ανέφεραν οι πληροφορίες από εμπιστευτικές συζητήσεις.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αντέδρασε λέγοντας στον Μπέσεντ και τους κεντρικούς τραπεζίτες, τους υπουργούς Οικονομικών και Ενέργειας που συμμετείχαν σε συνεδρίαση της G7 μέσω βιντεοκλήσης τη Δευτέρα (30.3.2026) ότι οι επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή πολλές υποδομές έχουν ήδη καταστραφεί.

Η αντιπαράθεση αντανακλά τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης, η οποία είναι πολύ πιο εκτεθειμένη στις αυξανόμενες τιμές ενέργειας και στις διαταραχές της ναυτιλίας που προκλήθηκαν από μια σύγκρουση που δεν ξεκίνησε η ίδια.

Ο οικονομικός αντίκτυπος είναι ήδη αισθητός. Τα στοιχεία της Τρίτης (31.3.2026) έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε τον Μάρτιο κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, οι κυβερνήσεις του ευρωπαϊκού μπλοκ των 21 κρατών μειώνουν τις προβλέψεις τους, ελπίζοντας ότι αυτό που είχαν προβλέψει ως έτος ανάκαμψης δεν θα καταλήξει σε ύφεση.

Από την πλευρά του ο Μπέσεντ προσπάθησε τελευταία να κατευνάσει τους φόβους του αμερικανικού κοινού για τον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι η αγορά πετρελαίου είναι καλά θωρακισμένη και λέγοντας ότι το στενό πέρασμα μεταξύ του Ιράν και των άλλων χωρών του Κόλπου θα πρέπει να ανοίξει ξανά με την πάροδο του χρόνου.

Η Λαγκάρντ όμως κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Το σοβαρό σενάριο της ΕΚΤ – που βασίζεται σε οξείες διαταραχές του ενεργειακού εφοδιασμού που θα συνεχιστούν μέχρι τα τέλη του 2026 με σημαντική περαιτέρω καταστροφή υποδομών – προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει στο αποκορύφωμά του στο 6,3%.

«Αντιμετωπίζουμε ένα πραγματικό σοκ που πιθανότατα ξεπερνά αυτό που μπορούμε να φανταστούμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Λαγκάρντ σε συνέντευξή της στο The Economist. Όσον αφορά την ενεργειακές υποδομές σημείωσε ότι πολλές έχουν ήδη υποστεί ζημιές και δεν υπάρχει τρόπος να αποκατασταθούν σε λίγους μήνες.