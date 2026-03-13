Η ώρα της Moody’s έφτασε: Τι αναμένει η ελληνική οικονομία από την αποψινή αξιολόγηση

Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον πολύ πιο δυσοίωνο από αυτό που επικρατούσε στα περσινά «ραντεβού» έρχεται η πρώτη αξιολόγηση της Moody’s για την ελληνική οικονομία μέσα στο 2026.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τον φόβο για νέα άνοδο στην ενέργεια, πιο επίμονο πληθωρισμό και μεγαλύτερη νευρικότητα στις αγορές ομολόγων. Αυτό σημαίνει ότι η αξιολόγηση της Moody’s για την ελληνική οικονομία δεν θα διαμορφωθεί μόνο με όρους δημοσιονομικών επιδόσεων, αλλά και με όρους αντοχής απέναντι σε ένα νέο εξωτερικό σοκ.

Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης ήταν ο τελευταίος από τους μεγάλους που έδωσε στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα, στις 14.03.2025, ανεβάζοντας τη χώρα στο Baa3 από Ba1. Η ίδια η Moody’s είχε αποδώσει τότε την αναβάθμιση στην ταχύτερη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, στη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της οικονομίας, στην ενίσχυση των θεσμών και στη σαφώς καλύτερη εικόνα του τραπεζικού συστήματος.

Συνολικά το πιστοληπτικό προφίλ της χώρας είναι «ανεβασμένο» καθώς η Ελλάδα έχει αποσπάσει BBB και σταθερές προοπτικές από S&P, Fitch, DBRS και R&I, με Baa3 και σταθερές προοπτικές από τη Moody’s και με BBB και θετική προοπτική από τη Scope. Στις 06.03.2026 η Morningstar DBRS στην πρώτη αξιολόγηση γενικά για φέτος, επιβεβαίωσε το BBB με stable trend. Με απλά λόγια, η χώρα πηγαίνει στη σημερινή αξιολόγηση έχοντας ήδη εξασφαλίσει επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους, αλλά με την αγορά να ψάχνει αν υπάρχει πλέον χώρος για ένα επόμενο θετικό σήμα.

Ο παράγοντας πόλεμος

Το πολεμικό σκηνικό, πάντως, έχει ήδη αφήσει αποτύπωμα στην αγορά. Στις 11.03.2026, το Brent καταγραφόταν στα 91,37 δολάρια το βαρέλι, αυξημένο κατά 32,9% σε μηνιαία βάση και κατά 51,48% από την αρχή του έτους. Την ίδια ημέρα, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ήταν στο 3,617%, έναντι 2,897% του γερμανικού, με το spread στις 72 μονάδες βάσης. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η Τράπεζα της Ελλάδος κατέγραφε το spread του ελληνικού 10ετούς έναντι του Bund κοντά στις 61-62 μονάδες βάσης, κάτι που δείχνει ότι η διεθνής αναταραχή έχει ήδη ανεβάσει το κόστος δανεισμού, χωρίς όμως να έχει προκαλέσει αποσταθεροποίηση στην ελληνική αγορά χρέους.

Είναι δεδομένο πως ο πόλεμος πιέζει τα ομόλογα συνολικά, επειδή αυξάνει τον κίνδυνο για νέα ενεργειακή κρίση και κάνει πιο δύσκολη τη συζήτηση για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναγνώρισε αυτή την εβδομάδα ότι η μεταβλητότητα στις αγορές και οι τιμές της ενέργειας δυσκολεύουν την πορεία του πληθωρισμού, ενώ τα ομόλογα της ευρωζώνης δέχθηκαν πιέσεις ακριβώς επειδή οι επενδυτές φοβούνται πως μια παρατεταμένη σύγκρουση θα κρατήσει ψηλά τις τιμές της ενέργειας και θα αλλάξει τις προσδοκίες για τα επιτόκια.

Ωστόσο, για την Ελλάδα υπάρχει και μια δεύτερη ανάγνωση, καθώς τα ελληνικά κρατικά ομόλογα τιμολογούνται ευνοϊκότερα από τον μέσο όρο των χωρών με αξιολόγηση BBB. Από την πλευρά του, ο ΟΔΔΗΧ υπογραμμίζει ότι η ευνοϊκή δομή του χρέους, η μεγάλη μέση διάρκειά του και τα πολύ μεγάλα ταμειακά διαθέσιμα περιορίζουν τον άμεσο κίνδυνο από μια φάση διεθνούς νευρικότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα μένει ανεπηρέαστη από έναν παρατεταμένο πόλεμο, αλλά ότι προσέρχεται στην αξιολόγηση με πολύ ισχυρότερες άμυνες σε σχέση με προηγούμενες κρίσεις.

Γι’ αυτό και το βασικό σενάριο της αγοράς παραμένει μια προσεκτική στάση από τη Moody’s. Δηλαδή, διατήρηση της βαθμίδας Baa3 με σταθερή προοπτική και ταυτόχρονα έμφαση στο ότι η Ελλάδα συνεχίζει να εμφανίζει καλύτερα δημοσιονομικά και πιστωτικά θεμέλια, αλλά πλέον κινείται μέσα σε δυσκολότερο γεωπολιτικό περιβάλλον. Για την Αθήνα, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να μείνει αμετάβλητη η βαθμίδα στον παρόντα χρόνο αλλά και να επιβεβαιωθεί πως ακόμη και μέσα σε συνθήκες πολέμου, παραμένει στην ασφαλή πλευρά του επενδυτικού χάρτη, και οι προοπτικές της για το άμεσο μέλλον δεν έχουν εκτροχιαστεί.