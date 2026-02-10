ΙΕΛΚΑ: Περιορισμένη ανάπτυξη σε πωλήσεις και όγκο αναμένει η αγορά το α’ εξάμηνο του 2026

Περιορισμένη αύξηση της αξίας των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ το α’ εξάμηνο του 2026 (+1,3%) σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025, «βλέπουν» τα στελέχη των επιχειρήσεων λιανεμπορίου FMCG (ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών) σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Σημειώνεται ότι η εξαμηνιαία κυλιόμενη έρευνα τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του ΙΕΛΚΑ καταγράφει τις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κύρια κλαδικά θέματα και προκλήσεις. Η έρευνα διεξήχθη τον Ιανουάριο 2026 με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και δείγμα 120 ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων (λιανεμπόριο-αλυσίδες σούπερ μάρκετ και προμηθευτές FMCG) από τη Γενική Διεύθυνση και τα τμήματα Marketing, Πωλήσεων. Αγορών, Οικονομικών, Πληροφορική κλπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, τα στελέχη αναμένουν σταθεροποίηση του όγκου πωλήσεων το α’ εξάμηνο του 2026 (+0,3%) σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025 και διατήρηση του επίπεδου του οικονομικού κλίματος σε θετικά επίπεδα, αλλά με προβληματισμό.

Σε σχέση με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις του κλάδου, καταγράφεται πλειοψηφικό ποσοστό ερωτηθέντων 58% οι οποίοι θεωρούν ότι η αξία των πωλήσεων του κλάδου θα αυξηθεί το επόμενο εξάμηνο (έναντι 48% την ίδια περίοδο πέρυσι), με ένα μικρό ποσοστό 17% οι οποίοι θεωρούν ότι θα παρουσιάσει μείωση (έναντι 23% πέρυσι).

Μεσοσταθμικά τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 1,3% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2025 (έναντι 0,8% πέρυσι). Επίσης, τα στελέχη αναμένουν σταθεροποίηση του όγκου πωλήσεων (+0,2%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τη θετικές προσδοκίες για την ανάπτυξη του κλάδου, αρνητική καταγράφηκε η αποτίμηση της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης της χώρας στα τέλη του 2025.

Συγκεκριμένα, μόλις το 25% θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε και η πλειοψηφία σε ποσοστό 39% ότι χειροτέρεψε. Οι εκτιμήσεις των στελεχών είναι στα ίδια περίπου επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Το οικονομικό κλίμα παρουσιάζει συνολικά καλή εικόνα, η οποία οφείλεται στο συνδυασμό των εκτιμήσεων των στελεχών (πωλήσεις, τιμές, οικονομικές συνθήκες).

Συγκεκριμένα ο συνδυασμός των σταθερών πωλήσεων και της μη αύξησης των τιμών οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα. Ο δείκτης καταγράφεται στο 0,34, μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση αλλά σταθερά θετικός.

Μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν, είναι η αποτίμηση της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε ποσοστό 60% είχε καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα ως προς την κερδοφορία της το 2025, ενώ 16% χειρότερο οικονομικό αποτέλεσμα. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του δείγματος, είτε δεν έχουν ακόμα σαφή εικόνα, είτε δεν είδαν μεταβολή. Το 62% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι ήταν κερδοφόρες το 2025, το 8% ζημιογόνες και το 30% δεν έχουν σαφή εικόνα. Πρακτικά 3 στις 4 επιχειρήσεις του κλάδου του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων αναμένουν κάποια μικρή κερδοφορία το 2025, ενώ 1 στις 12 αναμένει ζημίες. Πρακτικά η μέση κερδοφορία αναμένεται κοντά στο 1,2%, πολύ κοντά στον δείκτη κερδοφορίας που καταγράφεται στους ισολογισμούς των επιχειρήσεων (1,6%).