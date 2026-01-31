Μακρο-οικονομία

Ηλεκτρικό ρεύμα: Χωρίς εκπλήξεις και σημαντικές διαφορές αναμένονται τα τιμολόγια Φεβρουαρίου

Η σταθεροποίηση της χονδρικής απέτρεψε τους φόβους για ανατιμήσεις
Χάρης Αποσπόρης

Ελαφρώς χαμηλότερα από το Δεκέμβριο ολοκλήρωσε η χονδρική ηλεκτρικού ρεύματος τον Ιανουάριο, γεγονός που προεξοφλεί σταθερά τιμολόγια για τους καταναλωτές τον επόμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, ο Ιανουάριος ξεκίνησε ήρεμα με αρκετά χαμηλές εποχιακές τιμές, ενώ στη συνέχεια το ψύχος ανέβασε τις ημερήσιες τιμές ακόμα και στα 140 ευρώ / MWh. Εν τέλει, ο μήνας έκλεισε και πάλι χαμηλά, με αποτέλεσμα μια μέση τιμή στα 108 ευρώ, έναντι 110 ευρώ το Δεκέμβριο. Με βάση αυτή την εικόνα, τα νέα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος Φεβρουαρίου δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν σημαντικά σε σχέση με τον τρέχοντα μήνα.

Θα πρέπει, πάντως, να βάλουμε έναν αστερίσκο λόγω της ανόδου του φυσικού αερίου το τελευταίο διάστημα, που έχει φτάσει το +25% από τις αρχές Δεκεμβρίου. Οι εγχώριοι ηλεκτροπαραγωγοί ενδεχομένως να μετακυλίσουν μέρος της αύξησης αυτής από το Φεβρουάριο στη χονδρική ηλεκτρισμού. Άγνωστο προς το παρόν παραμένει ποια επιλογή θα κάνει η κάθε εταιρεία προμήθειας και αν θα επηρεαστούν και τα τιμολόγια λιανικής, αναλόγως της εμπορικής πολιτικής της καθεμιάς τους.

Πάντως, οι ειδικοί του χώρου καθησυχάζουν ότι η άνοδος του αερίου έχει βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, πράγμα που άλλωστε μαρτυρούν και τα προθεσμιακά συμβόλαια. Έτσι, το φαινόμενο δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τους υπολογισμούς των προμηθευτών, εκτός αν συμβούν έκτακτες περιστάσεις που θα αλλάξουν δομικά τα δεδομένα στη διεθνή αγορά.

