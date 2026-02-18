Ηλεκτροπαραγωγοί εναντίον βιομηχάνων στην Ευρώπη για τη νέα αρχιτεκτονική της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Ούτε να ακούσουν δεν θέλουν οι ηλεκτροπαραγωγοί ανά την Ευρώπη για αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που συζητείται αυτό το διάστημα.

Προηγήθηκε η δήλωση της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι είναι δεκτική σε πιθανή αλλαγή της αρχιτεκτονικής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον παρουσιαστούν πειστικά επιχειρήματα. Εντός των επομένων δύο μηνών οι διαφορετικές παρατάξεις θα αναλύσουν διεξοδικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε πρότασης, ώστε να ληφθούν εν συνεχεία οι τελικές αποφάσεις.

Σήμερα το μοντέλο εδράζεται στην οριακή τιμολόγηση, όμως οι μεγάλοι καταναλωτές και οι βιομηχανίες ζητούν να αλλάξει. Οι εκπρόσωποί τους θεωρούν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σε άλλα πεδία, όπως στις κρατικές ενισχύσεις και την ανταγωνιστικότητα δεν επαρκούν και θα πρέπει να μπει στην εξίσωση και ο ίδιος ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς ενέργειας.

Συγκεκριμένα, ο ευρωπαϊκός σύνδεσμος σιδήρου και χάλυβα Eurofer ζήτησε να ληφθούν βραχυπρόθεσμα και δομικά μέτρα ώστε να επιστρέψουν οι τιμές του ρεύματος στα επίπεδα προ του 2021, δηλαδή κοντά στα 50 ευρώ/MWh.

Το θέμα του ενεργειακού κόστους έθιξε και ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ως πρόεδρος του European Metals. Σε πρόσφατη τοποθέτησή του σχολίασε πως «παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις, η βιομηχανία εξακολουθεί να υποφέρει και το τελευταίο χυτήριο πυριτίου της Ευρώπης έκλεισε το Δεκέμβριο του 2025. Αυτές οι μονάδες παραμένουν ανενεργές στην περιοχή μας στον απόηχο της ενεργειακής κρίσης και δεν έχουν επανέλθει».

Στον αντίποδα, οι ηλεκτροπαραγωγοί υπερασπίζονται σθεναρά το σημερινό μοντέλο. Ο πρόεδρος του συνδέσμου Eurelectric, Κρίστιαν Ρούμπι, δήλωσε στο Montel ότι «χρειάζεται σταθερότητα και διαφάνεια για τις επενδύσεις στην παραγωγή, όχι ρυθμιστική αβεβαιότητα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έμφαση πρέπει να δοθεί στη μείωση των ενεργειακών φόρων, στην επιτάχυνση της αδειοδότησης, στην αποθήκευση ενέργειας και στο διασυνοριακό εμπόριο για να μειωθεί το κόστος των επιχειρήσεων.

Στο ίδιο μήκος κύματος, σύνδεσμοι ΑΠΕ όπως η WindEurope στέκονται στο φθηνό κόστος παραγωγής των αιολικών και φωτοβολταϊκών και στην ανάγκη συνέχισης των σχετικών επενδύσεων. Έτσι, βλέπουν το πρόβλημα αλλού και ζητούν διευρυμένη αξιοποίηση εργαλείων όπως τα διμερή συμβόλαια ανάμεσα σε παραγωγούς και καταναλωτές, τα οποία δεν περνούν μέσα από τις ημερήσιες αγορές ηλεκτρισμού.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του WindEurope, Τίννε βαν ντερ Στράτεν, δήλωσε σχετικά ότι «είναι το σωστό ερώτημα, αλλά η λάθος απάντηση. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ορθώς συζητούν για το πως θα πέσουν οι τιμές ρεύματος για να στηριχθεί η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Όμως, οι αλλαγές στο σχεδιασμό της αγοράς είναι η λάθος απάντηση. Θα ήταν ειρωνεία αν παγώναμε τις επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια που χρειάζεται η Ευρώπη για να παραμείνει ανταγωνιστική».

Εκ μέρους του κλάδου των φωτοβολταϊκών, ο επικεφαλής του SolarPower Europe τόνισε πως υπάρχουν ήδη τα κατάλληλα εργαλεία και απομένει η αξιοποίησή τους: «Τα κράτη – μέλη που εφαρμόζουν πλήρως την ευρωπαϊκή νομοθεσία στον ηλεκτρισμό θα προσελκύσουν άμεσα φθηνές λύσεις ευελιξίας, όπως η αποθήκευση ενέργειας. Αυτός είναι ο ταχύτερος δρόμος για να μειωθεί η έκθεση στις διεθνείς τιμές των ορυκτών καυσίμων και να υποχωρήσουν οι τιμές χονδρικής ρεύματος στην Ευρώπη».


































