Ισχυρό ξεκίνημα για τα ελληνικά αεροδρόμια το 2026 – Άνοδος επιβατικής κίνησης και νέες διεθνείς συνδέσεις

Δυναμικά ξεκινά το 2026 για τα ελληνικά αεροδρόμια της χώρας, με την επιβατική κίνηση να καταγράφει άνοδο δημιουργώντας θετικές προσδοκίες για την θερινή περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα, το 2025 αποτέλεσε χρονιά – ρεκόρ για την επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια, με 83,33 εκατ. επιβάτες (αύξηση 4,9% έναντι 2024) και τις κινήσεις αεροσκαφών, αφίξεις – αναχωρήσεις, να ανέρχονται σε 629.633 πτήσεις, αυξημένες κατά 4,1% σε σχέση με το 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον πρώτο μήνα του έτους, η επιβατική κίνηση κατέγραψε θετικό πρόσημο για τα 39 ελληνικά αεροδρόμια, (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece και 24 διαχείρισης της ΥΠΑ) επιβεβαιώνοντας πως η Ελλάδα εδραιώνεται ως ένας από τους κορυφαίους και πιο ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Το 2026 για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το «Ελευθέριος Βενιζέλος», ξεκίνησε με θετικό αποτύπωμα, με τον Ιανουάριο να καταγράφει αύξηση 8,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καθώς ανήλθε σε 1,99 εκατ. ταξιδιώτες. Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν κατά 7,1% και 9,2% τα επίπεδα του 2025.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, ανήλθε σε 17.748, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7,3% σε σχέση με το 2025. Οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 7,6% και 7,1%, αντίστοιχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μεγάλο «άνοιγμα» στην ινδική αγορά αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για τη σύνδεση της Αθήνας προς Ανατολάς. Το 2026, θα είναι η χρονιά της Ινδίας για το αεροδρόμιο της Αθήνας, με την IndiGo και την Aegean Airlines να συνδέουν για πρώτη φορά απευθείας την ελληνική πρωτεύουσα και την Ελλάδα με το Νέο Δελχί και τη Βομβάη. Η IndiGo, που ήδη ξεκίνησε τις πτήσεις της στην Αθήνα, είναι η μία από τις τέσσερις νέες αεροπορικές που προστίθενται φέτος στο ΔΑΑ, μαζί με την AnimaWings, την TAP και την Korean Air.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η αγορά της Βόρειας Αμερικής, η οποία και θα ενισχυθεί με την προσθήκη τής απευθείας σύνδεσης με το Ντάλας, από την American Airlines, ενώ σχεδόν όλες οι εταιρείες από ΗΠΑ και Καναδά προσθέτουν συχνότητες, επεκτείνοντας χρονικά τη δραστηριότητά τους. Η εκκίνηση της απευθείας σύνδεσης με το Ντάλας ξεκινά στις 21 Μαΐου, θα είναι το 5ο απευθείας δρομολόγιο της American Airlines, η οποία είναι και η εταιρεία με τους περισσότερους προορισμούς από την Αθήνα στις ΗΠΑ.

Η Air Canada επεκτείνει τη σεζόν της, εκκινώντας τις πτήσεις από Μόντρεαλ και Τορόντο έναν μήνα νωρίτερα, στις 6 Μαρτίου. Η Delta επισπεύδει την επανέναρξη των πτήσεων προς Ατλάντα κατά περίπου 20 ημέρες, ενώ η United από Σικάγο, η Delta από Βοστώνη και η American από Σάρλοτ επαναφέρουν τα δρομολόγιά τους δύο εβδομάδες νωρίτερα. Παράλληλα, η Korean Air θα πραγματοποιήσει σειρά πτήσεων charter συνδέοντας τη Σεούλ με την Αθήνα, από τον ερχόμενο Απρίλιο.

Στα ευρωπαϊκά δρομολόγια η WizzAir προσθέτει από τις αρχές Μαΐου το Γκντανσκ στην Πολωνία (η μοναδική αεροπορική εταιρεία στη συγκεκριμένη σύνδεση) και αντίστοιχα η airBaltic το Τάλιν στην Εσθονία από τα τέλη Απριλίου. Πρόκειται για το δεύτερο προορισμό από την Αθήνα για την εταιρεία που έρχεται να προστεθεί στην υφιστάμενη σύνδεση με τη Ρίγα.

Η νεοεισερχόμενη AnimaWings θα είναι η μοναδική αεροπορική που θα πετάει στη σύνδεση με την Κλουζ στη Ρουμανία αλλά και την Τιμισοάρα από τα τέλη Μαρτίου. Νέα προσθήκη στο αεροδρόμιο είναι και αυτή της TAP Air Portugal στη σύνδεση με τη Λισαβώνα από τις αρχές Ιουλίου. Η αεροπορική πέταξε τελευταία φορά από την Αθήνα τον Οκτώβριο του 2012 και επιστρέφει τώρα σε έναν προορισμό που εξυπηρετείται επίσης από την Aegean και την SKY express.

Ως προς τους ελληνικούς αερομεταφορείς, η AEGEAN, εκτός από το πολύ σημαντικό άνοιγμα προς την Ινδία που αναμένεται να γίνει το 2026, πρόκειται να προσφέρει ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο δίκτυο τακτικών και ναυλωμένων πτήσεων σε προορισμούς σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Β. Αφρική. Οι θέσεις που έχει προγραμματίσει να προσφέρει η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της χώρας για το έτος ανέρχονται συνολικά σε 22,5 εκατ.

Η AEGEAN, πέραν της έναρξης σημαντικού αριθμού νέων δρομολογίων που έχει προγραμματίσει για το τρέχον έτος, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της σε στρατηγικής σημασίας αγορές, όπως η Μέση Ανατολή, η Τουρκία, η Κύπρος και το Μαρόκο, καθώς και σε άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Τσεχία, η Ισπανία, η Αλβανία, η Ουγγαρία και η Σλοβενία.

Στο πρόγραμμα του 2026, θα αποτυπωθούν τα έξι νέα δρομολόγια της Sky Express προς Τελ Αβίβ, Βερολίνο, Αμβούργο, Λισαβόνα, Μαδρίτη και Λυών, αλλά και οι νέες συνδέσεις με Βαρσοβία/ Μοντλίν, Βενετία και Κραϊόβα από Ryanair και Wizz Air. Τέλος, το 2026 περιλαμβάνει και την επανασύνδεση με τη Λιβύη, μέσω Βεγγάζης και Τρίπολης, ανοίγοντας έναν ακόμη νέο, σημαντικό γεωγραφικό άξονα για την Αθήνα.

Fraport Greece: Σε υψηλούς ρυθμούς η επιβατική κίνηση

Τον Ιανουάριο του 2026, η συνολική επιβατική κίνηση για τα 14 μεγάλα αεροδρόμια της Fraport Greece (Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Άκτιο, Ζάκυνθος, Καβάλα, Χανιά, Ρόδος, Σάμος, Σκιάθος, Μυτιλήνη, Μύκονος, Σαντορίνη και Κως), διαμορφώθηκε σε 718.000 επιβάτες, αυξημένη κατά 8,1% ή περίπου 54.000 επιβάτες σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η εγχώρια κίνηση αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα ανόδου, φθάνοντας τους 441.786 επιβάτες (+10,4% ή +42.000), καλύπτοντας το 62% του συνόλου. Την ίδια στιγμή, η διεθνής κίνηση ανήλθε σε 276.022 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4,6% (+12.000) και διατηρώντας μερίδιο 38%.

Ενισχυμένος εμφανίζεται και ο μέσος συντελεστής πληρότητας, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 76,6% από 75,5% τον Ιανουάριο του 2025, στοιχείο που αποτυπώνει καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητας και σταθερή ζήτηση.

Κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα:

Το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης (+25.000 επιβάτες/+5,8%) διατήρησε την ισχυρή ανοδική του τάση τον Ιανουάριο, αποτελώντας τον βασικό παράγοντα που συνέβαλε στη θετική μηνιαία απόδοση του δικτύου. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στον εγχώριο και τον διεθνή τομέα, με σχεδόν την ίδια συνεισφορά.

(+25.000 επιβάτες/+5,8%) διατήρησε την ισχυρή ανοδική του τάση τον Ιανουάριο, αποτελώντας τον βασικό παράγοντα που συνέβαλε στη θετική μηνιαία απόδοση του δικτύου. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στον εγχώριο και τον διεθνή τομέα, με σχεδόν την ίδια συνεισφορά. Η αύξηση της διεθνούς κίνησης (+12.000/+4,6%) οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κίνησης από την Τουρκία, το Ην. Βασίλειο, τη Σουηδία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ Ολλανδία, Κύπρος και Αυστρία παρουσίασαν σημαντική μείωση (-3.500/-30,2%, -3.000/-9% και -3.000/-27,4%, αντίστοιχα).

Έργα RRF:

Το κλείσιμο των διαδρόμων λόγω προγραμματισμένων έργων RRF τον Ιανουάριο επηρέασε τα αεροδρόμια Κέρκυρας (CFU) και Σαντορίνης (JTR) για παρατεταμένες περιόδους, και τα αεροδρόμια Ρόδου (RHO), Μυτιλήνης (MJT), Σάμου (SMI) και Μυκόνου (JMK) για μία έως δύο ημέρες την εβδομάδα. Παρά το κλείσιμο, η κίνηση στα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν αυξήθηκε, κυρίως επειδή παρόμοια κλεισίματα είχαν προγραμματιστεί και κατά την ίδια περίοδο πέρυσι, ιδίως στα αεροδρόμια CFU, JTR, RHO και JMK.

Το αεροδρόμιο Καβάλας (KVA) ακολούθησε παρόμοιο μοτίβο, αφού παρέμεινε κλειστό για το μεγαλύτερο μέρος του Ιανουαρίου του περασμένου έτους, ενώ φέτος ήταν πλήρως λειτουργικό, με αποτέλεσμα την αύξηση της κίνησης κατά +396%.

Διεθνής Κίνηση:

Η διεθνής κίνηση παρέμεινε περιορισμένη στα περισσότερα αεροδρόμια, με εξαίρεση το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης (SKG) (με διεθνή κίνηση όλο το χρόνο) και το αεροδρόμιο Χανίων (CHQ) (με δρομολόγια από – προς Κύπρο).

Κίνηση από/προς Ισραήλ:

Η κίνηση από/προς το Ισραήλ συνέχισε να παρουσιάζει ισχυρή απόδοση τον Ιανουάριο -αν και μόνο στη Θεσσαλονίκη- διατηρώντας την ανοδική της τάση με αύξηση 49% (+1,7 χιλ. επιβάτες). Τον Ιανουάριο, ο μέσος συντελεστής πληρότητας αυξήθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο (Ιανουάριος 2026: 76,6% έναντι Ιανουαρίου 2025: 75,5%).

Τα βασικά στοιχεία του εξεταζόμενου μήνα έχουν ως εξής:

Επιβατική κίνηση Εσωτερικού: 441.786 επιβάτες

Διεθνής επιβατική κίνηση: 276.022 επιβάτες

Από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν ήδη υποδεχτεί περίπου 252 εκατ. επιβάτες.

Θετική εικόνα για τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ

Θετική είναι η εικόνα για τον πρώτο μήνα του έτους και για τα 24 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία).

Ενδεικτικά, το αεροδρόμιο Ηρακλείου, τον Ιανουάριο, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 1,8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Διακινήθηκαν 138.993 επιβάτες έναντι 136.530 πέρυσι ενώ σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από 882, που ήταν πέρυσι, φέτος έφθασαν τις 1.065.

Αξίζει να επισημανθεί πως το αεροδρόμιο του Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» καταγράφει συνεχώς ανοδική πορεία, παρότι τον Ιανουάριο, για μια εβδομάδα οι πτήσεις γίνονταν από τον δευτερεύοντα διάδρομο προσγείωσης, μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και με μικρότερα αεροπλάνα, λόγω εργασιών αναβάθμισης στον κύριο διάδρομο του αεροδρομίου.